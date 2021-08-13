«Обсудить перспективы развития двустороннего сотрудничества»: Путин и Меркель проведут в Москве переговоры 20 августа

Канцлер ФРГ Ангела Меркель 20 августа прибудет в Москву, где проведёт переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщили в Кремле, главы государств обсудят перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также ряд актуальных вопросов международной и региональной повесток. При этом в Берлине пообещали на следующей неделе более детально рассказать о программе визита Меркель. Немецкий канцлер после встречи с российским лидером отправится в Киев — на 22 августа у неё запланирована встреча с Владимиром Зеленским.

Канцлер Германии Ангела Меркель 20 августа посетит Москву с рабочим визитом. Планируется, что она проведёт встречу с президентом России Владимиром Путиным. С подобным заявлением в ходе брифинга выступил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

«В пятницу, 20 августа, федеральный канцлер отправится в Москву. В начале следующей недели мы расскажем о содержании программы [визита]. Вполне очевидно, что она встретится с президентом», — сказал Зайберт, его слова приводит ТАСС.

В пресс-службе Кремля подтвердили эту информацию, сообщив, что Владимир Путин и Ангела Меркель проведут переговоры 20 августа.

«Планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов», — говорится в сообщении.

Добавим, что в последний раз канцлер Германии посещала Москву в январе 2020 года. Тогда лидеры двух стран обсудили двусторонние отношения и международную повестку, в частности ситуацию со строительством газопровода «Северный поток — 2» и санкционное давление со стороны США, вопросы урегулирования конфликтов в Донбассе, Сирии и Ливии, а также выход Соединённых Штатов из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир Путин

Reuters

© Pavel Golovkin

Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин назвал знаковым предстоящий визит в Москву Ангелы Меркель, поскольку он станет для неё последним в должности канцлера.

«Темы для обсуждения отчасти стандартные. Это и энергетика, и общеевропейская безопасность в контексте роста напряжённости и недопонимания между Россией и нашими западными партнёрами. Это и трансатлантические отношения, и роль РФ, особенно в контексте санкционного давления США по «Северному потоку — 2». Это, конечно, и ситуация на Украине, потому что эта тема набирает остроту в контексте того, что Украина пытается привязать к энергетической повестке тему сохранения транзита. Также нельзя исключать обсуждение перспектив уже с новым кабинетом», — пояснил собеседник RT.

Напомним, что ещё в октябре 2018 года Меркель заявила, что не станет баллотироваться на пост канцлера ФРГ в пятый раз и уйдёт из политики, как только истечёт срок её полномочий. Парламентские выборы в Германии намечены на 26 сентября.

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин полагает, что тема «Северного потока — 2» станет ключевой в ходе переговоров.

«Это ключевой вопрос в двусторонних отношениях. Второй вопрос, который связан с «Северным потоком — 2» (тема, проблемная для России и Европы), — это, конечно, Украина. Возможно, Меркель напомнит о деле Навального, затронет вопросы прав человека. Но, мне кажется, темы газопровода и Украины будут главными во время этих переговоров», — заметил эксперт в беседе с RT.

Встреча Меркель и Зеленского

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт в ходе брифинга также подтвердил информацию, которую ранее распространили представители Украины, что Ангела Меркель прибудет в украинскую столицу.

«22 августа Меркель посетит Киев», — сказал он.

9 августа пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что немецкий канцлер 22 августа встретится с Владимиром Зеленским.

«Темы переговоров: безопасность, двусторонние отношения и другие актуальные вопросы», — написал он в Facebook.

11 августа Никифоров сообщил, что лидеры Украины и ФРГ обсудят газопровод «Северный поток — 2» и ситуацию в Донбассе.

Reuters

«Ангела Меркель и Владимир Зеленский будут говорить о том, как конкретно Германия будет гарантировать выполнение тех обязательств, которые она взяла на случай, если Россия после запуска «Северного потока — 2» попытается каким-то образом злоупотреблять своим монопольным положением», — говорил он. Его слова приводит портал Страна.UA.

Пресс-секретарь президента Украины также заявил, что визит канцлера Германии подтверждает, что без участия Зеленского якобы не решаются какие-либо вопросы безопасности в Европе.

Напомним, 21 июля Германия и США объявили о сделке по «Северному потоку — 2». Согласно договорённости, Вашингтон признал, что санкции не остановят реализацию проекта, а в Берлине обязались добиваться продления транзита российского газа через территорию Украины после 2024 года, когда закончится действующее транзитное соглашение.

После этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что в документе недостаточно чётко и конкретно прописаны гарантии по энергобезопасности страны, тогда как вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина потребовала от ЕС гарантий сохранения транзита газа и компенсации в связи с предстоящим запуском «Северного потока — 2».