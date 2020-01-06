«Укрепление партнёрских отношений»: Меркель посетит Россию по приглашению Путина 11 января

Канцлер Германии Ангела Меркель 11 января посетит Москву с рабочим визитом по приглашению российского лидера Владимира Путина. Вместе с Меркель в Москву прибудет глава МИД ФРГ Хайко Маас. Стороны намерены обсудить обострение ситуации на Ближнем Востоке после гибели генерала Касема Сулеймани, а также продвижение реализации договорённостей по Украине, достигнутых на нормандском саммите.

Канцлер Германии Ангела Меркель 11 января по приглашению российского президента Владимира Путина посетит Москву с рабочим визитом.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, лидеры обсудят рост напряжённости на Ближнем Востоке, вызванный гибелью иранского генерала Касема Сулеймани в результате авиаудара США по окрестностям аэропорта Багдада.

«В ходе переговоров имеется в виду обсудить актуальные темы международной повестки дня, в том числе ситуацию в Сирии, Ливии, эскалацию напряжённости на Ближнем Востоке в результате американского авиаудара по аэропорту Багдада 3 января», — говорится в сообщении.

Также Меркель и Путин затронут вопрос реализации договорённостей по Украине, достигнутых на нормандском саммите 9 декабря 2019 года.

Ранее Владимир Путин и Ангела Меркель проводили двустороннюю встречу в Париже в преддверии переговоров «нормандской четвёрки» (Россия, Украина, Германия, Франция). До этого лидеры виделись в июне на полях саммита G20 в Осаке.

Напомним, несколько дней назад по инициативе Германии состоялся телефонный разговор Ангелы Меркель и Владимира Путина.

Лидеры подтвердили настрой на дальнейшую поддержку проекта «Северный поток — 2», приветствовали состоявшийся в Донбассе обмен пленными и подчеркнули необходимость продолжать контакты по двусторонним вопросам.

Как сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, в составе делегации Меркель в Москву также прибудет глава МИД страны Хайко Маас.

«11 января канцлер посетит Москву с коротким рабочим визитом. Министр иностранных дел Хайко Маас примет участие в этом визите. Она там проведёт переговоры в Кремле с президентом Путиным по актуальным международным вопросам — Сирия, Ливия, Ирак, Иран, Украина, а также двусторонние вопросы», — подтвердил Зайберт.

Хайко Маас ранее уже высказывался об ухудшении отношений США и Ирака. Глава МИД ФРГ назвал «не очень полезными» угрозы Дональда Трампа ввести санкции против Ирака в случае проявления им «враждебности» в адрес Вашингтона.

«Мы вложили много средств, не только в военном плане, чтобы восстановить эту страну, создать инфраструктуру. Всё это под угрозой, если ситуация будет развиваться так и дальше», — пояснил министр.

Американские военнослужащие в Ираке

Reuters

© Azad Lashkari

Напомним, 3 января в результате авиаударов США по окрестностям аэропорта Багдада был убит иранский генерал Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани. В Пентагоне заявили, что атака была совершена по приказу Трампа, так как, по мнению американской стороны, генерал якобы имел отношение к антиамериканским протестам в Багдаде, в ходе которых начались беспорядки и пострадало посольство Соединённых Штатов. Помимо этого, в Вашингтоне обвиняют Сулеймани в участии в подготовке нападения на американских военных и дипломатов в Ираке. Власти Ирана пообещали «жёстко ответить» на убийство генерала, а парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск с территории страны. Ряд государств, включая Германию и Россию, выразили обеспокоенность произошедшим и призвали стороны не допускать эскалации конфликта.

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Политолог Александр Асафов в разговоре с RT отметил, что в условиях сложной международной политической обстановки Германия находится в конструктивных отношениях с Россией.

«Например, по «Северному потоку — 2» и по ряду других проектов. Но, учитывая, что Германия — это часть Западного мира, есть ряд сложностей. Немецкий бизнес относится к России гораздо более дружественно, чем может себе позволить немецкая власть. Но в целом, несмотря на давление США, есть хорошая почва для укрепления партнёрских отношений», — отметил эксперт.

Говоря о предстоящей встрече Путина и Меркель, политолог предположил, что разговор лидеров коснётся концепции международной безопасности.

«Действия США, связанные с убийством иранского генерала Сулеймани фактически дестабилизировали обстановку не только на ближнем Востоке, но и поставили под серьёзный вопрос соблюдение различных договорённостей, международного права и прочих моментов. И эти вопросы мировые лидеры должны обсуждать», — отметил он.

Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта в беседе с RT назвал встречу лидеров важной для развития двусторонних отношений.

«Россия — очень важный участник ближневосточной политики, идеальный посредник и страна, способная учитывать интересы многочисленных региональных и глобальных участников, с ней нужно вести переговоры, обмениваться информацией и согласовывать свои действия. Так что Меркель делает совершенно разумный шаг, встречаясь с Путиным. Перспективы есть, Россия настроена на конструктивное сотрудничество. Так что этот визит очень важный», — пояснил эксперт.