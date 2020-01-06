Меркель 11 января посетит Россию

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RT
Канцлер Германии Ангела Меркель 11 января посетит Россию с рабочим визитом по приглашению российского лидера Владимира Путина. В ходе встречи Путин и Меркель обсудят ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии и Ливии, и проблематику урегулирования внутриукраинского конфликта.
Меркель 11 января посетит Россию
  • kremlin.ru

Об этом сообщает пресс-служба Кремля. 

Стороны намерены обсудить урегулирование внутриукраинского конфликта в контексте договорённостей саммита в нормандском формате и Минских соглашений.

Также будет обсуждена эскалация напряжённости на Ближнем Востоке из-за авиаудара США по аэропорту Багдада 3 января.

Путин и Меркель также обсудят ситуацию в Сирии и Ливии.

В конце декабря 2019 года Путин и Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о дальнейших контактах.

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