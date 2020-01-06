Меркель 11 января посетит Россию
- kremlin.ru
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Стороны намерены обсудить урегулирование внутриукраинского конфликта в контексте договорённостей саммита в нормандском формате и Минских соглашений.
Также будет обсуждена эскалация напряжённости на Ближнем Востоке из-за авиаудара США по аэропорту Багдада 3 января.
Путин и Меркель также обсудят ситуацию в Сирии и Ливии.
В конце декабря 2019 года Путин и Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о дальнейших контактах.