Меркель 11 января посетит Россию

Канцлер Германии Ангела Меркель 11 января посетит Россию с рабочим визитом по приглашению российского лидера Владимира Путина. В ходе встречи Путин и Меркель обсудят ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии и Ливии, и проблематику урегулирования внутриукраинского конфликта.

kremlin.ru

Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Стороны намерены обсудить урегулирование внутриукраинского конфликта в контексте договорённостей саммита в нормандском формате и Минских соглашений. Также будет обсуждена эскалация напряжённости на Ближнем Востоке из-за авиаудара США по аэропорту Багдада 3 января. Путин и Меркель также обсудят ситуацию в Сирии и Ливии. В конце декабря 2019 года Путин и Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о дальнейших контактах.