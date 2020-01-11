«Взаимовыгодное партнёрство»: какие вопросы Путин и Меркель обсудят на встрече в Москве

11 января в Москве пройдут переговоры президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Ожидается, что лидеры обсудят актуальные темы международной повестки дня, включая эскалацию напряжённости на Ближнем Востоке, последовавшую за убийством США генерала Касема Сулеймани. Стороны также рассмотрят проблематику урегулирования ситуации в Сирии, Ливии и Донбассе. По мнению экспертов, в ходе саммита речь пойдёт и о реализации «Северного потока — 2». Сейчас Москве и Берлину необходимо выработать совместные шаги и нивелировать последствия от американских санкций против этого проекта, полагают аналитики.

В субботу, 11 января, в Москве пройдёт встреча Владимира Путина и Ангелы Меркель, которая прибудет в российскую столицу с рабочим визитом. Как сообщили в пресс-службе Кремля, в ходе переговоров планируется обсудить актуальные темы международной повестки дня, включая ситуацию в Сирии и Ливии, а также эскалацию напряжённости на Ближнем Востоке, вызванную американским авиаударом по аэропорту Багдада 3 января.

«Будет также рассмотрена проблематика урегулирования внутриукраинского конфликта в контексте реализации минского «Комплекса мер» от 2015 года и договорённостей, достигнутых на саммите в нормандском формате 9 декабря 2019 года в Париже», — отметили в Кремле.

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Как заявил в преддверии визита официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, сопровождать Меркель будет глава немецкого МИД Хайко Маас, а помимо внешнеполитических проблем лидеры обсудят и двусторонние вопросы.

В последний раз Путин и Меркель общались по телефону в конце декабря, а предыдущая личная встреча президента России и канцлера Германии состоялась в Париже — до старта переговоров «нормандской четвёрки».

«Выступить в роли посредников»

Аналитики полагают, что ключевым вопросом в ходе предстоящих переговоров станет урегулирование ситуации в Персидском заливе. Обстановка в регионе обострилась после убийства американцами иранского генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса. В качестве ответной меры Иран нанёс удар баллистическими ракетами по используемым США военным базам на территории Ирака.

Комментируя обстановку на Ближнем Востоке, министр иностранных дел Германии в интервью газете Bild заявил, что Берлин намерен использовать все дипломатические возможности, чтобы уменьшить напряжённость в регионе. Москва также призвала к деэскалации в зоне Персидского залива.

Дорога возле международного аэропорта Багдада, 3 января 2020

© Iraqi Security Media Cell via REUTERS

Стоит заметить, что ещё в июле российский МИД представил концепцию коллективной безопасности в регионе, в рамках которой заявил о необходимости создания организации по безопасности и сотрудничеству в зоне Персидского залива.

На важность появления такой структуры в октябре обратил внимание и Владимир Путин: «Мы предлагаем отложить в сторону накопившиеся предубеждения, взаимные претензии и фактически с чистого листа попытаться создать в этом регионе организацию по безопасности и сотрудничеству, в которую, помимо стран залива, на правах наблюдателей могли бы войти и Россия, Китай, Соединённые Штаты, ЕС, Индия и другие заинтересованные государства».

Сейчас, как считают эксперты, в условиях резкой эскалации напряжённости в ирано-американских отношениях, для России и Германии важно обменяться позициями по этому вопросу. Так, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов отметил, что Москва и Берлин могут выступить в роли посредников.

«Ведь оба государства всегда поддерживали сохранение ядерной сделки, нормализацию и развитие отношений Запада с Ираном, снятие американских санкций с Тегерана. И Россия, и ФРГ стремятся к смягчению и последующей ликвидации конфликта между США и Исламской Республикой», — пояснил собеседник RT.

Аналогичной точки зрения придерживается и старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. По его словам, Владимир Путин и Ангела Меркель, скорее всего, будут говорить о том, какие шаги должна предпринять каждая из сторон для нормализации ситуации в зоне Персидского залива.

«Обмен мнениями между руководителями крайне важен, поскольку события, которые произошли в этом регионе, имеют неоднозначную трактовку в информационном поле», — констатировал аналитик.

Ливийская проблематика

По мнению экспертов, на предстоящей встрече стороны затронут также обстановку в Ливии, поскольку и Москва, и Берлин заинтересованы в разрешении внутреннего конфликта на территории этой страны.

Напомним, что на днях Владимир Путин встретился с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом — по итогам переговоров стороны заявили о готовности «содействовать успеху берлинского процесса по продвижению ливийского урегулирования». Об этом сообщил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции в Стамбуле.

Вооружённое противостояние в Ливии, май 2019 года

Reuters

© Goran Tomasevic

По мнению Владимира Шаповалова, переговоры российского лидера с немецким канцлером станут продолжением консультаций, которые проводились с турецким президентом.

«Россия, последовательно выступая за мирный политический процесс урегулирования ситуации в Ливии, стремится заручиться поддержкой Германии в этом вопросе. Стороны рассмотрят механизмы перехода от гражданской войны в Ливии к стадии мирного решения проблем. В этом ФРГ заинтересована, поскольку испытывает серьёзный миграционный кризис», — считает Шаповалов.

По этой же причине Германия может оказать помощь и в восстановлении Сирии — об этом, по мнению аналитика, Владимир Путин также будет говорить с Ангелой Меркель в рамках обсуждения сирийского урегулирования.

«Несмотря на то что Берлин пока не заявлял о своей готовности заниматься этим вопросом, Россия попробует договориться об этом с немецкой стороной», — предположил эксперт.

Гаранты Минских соглашений

Другой крупной темой в повестке переговоров будет внутриукраинский конфликт в Донбассе, отмечают аналитики. После декабрьской встречи «нормандской четвёрки» в Париже, на которой обсуждалась ситуация на востоке Украины и перспективы разрешения конфликта, Ангела Меркель отметила, что стороны договорились о необходимости согласовать политические шаги по проведению местных выборов в Донбассе.

Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул, что «никакой другой альтернативы, кроме Минских соглашений, нет, и нужно делать всё, для того чтобы они были полностью реализованы».

Однако вскоре после саммита глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил, что лидеры «нормандской четвёрки» при желании могут изменить Минские соглашения. По словам министра, такие меры позволили бы «разблокировать» некоторые принципиальные моменты в рамках выполнения этих договорённостей.

На фоне подобных заявлений со стороны Киева переговоры по украинскому вопросу становятся ещё более важными как для Москвы, так и для Берлина, поскольку есть необходимость прояснить позиции сторон по этому вопросу, считает Владимир Шаповалов.

«Россия и Германия выступают сторонами — гарантами Минских соглашений. И поэтому, несмотря на то что страны по-разному оценивают ситуацию на Украине, диалог тут возможен — тем более что у него есть основа в виде общих договорённостей и формулы Штайнмайера», — отметил эксперт.

Лидеры «нормандской четёрки» на саммите в Париже 9 декабря

© Ian Langsdon/REUTERS

По его словам, Россия остаётся заинтересованной в том, чтобы Минские соглашения «сохранялись и существовали».

«Президент России будет, вероятно, стремиться к тому, чтобы Германия ещё раз довела до украинского руководства важность соблюдения Минских соглашений», — подчеркнул аналитик.

«Выступить единым фронтом»

Что касается двусторонних отношений, то в этой области главным вопросом на переговорах Владимира Путина и Ангелы Меркель станет строительство газопровода «Северный поток — 2», полагают аналитики.

Напомним, в ходе телефонного разговора в конце декабря лидеры РФ и ФРГ подтвердили намерение и дальше поддерживать этот проект. При этом 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет, который включает в себя санкции в отношении операторов «Северного потока — 2». Против таких шагов со стороны Вашингтона выступила Ангела Меркель.

«Мы против экстерриториальных санкций, и это не со времён вчерашнего решения, но и в отношении Ирана у нас та же проблема. Я не вижу также другой возможности, кроме как вести переговоры, но вести переговоры решительно, что мы не принимаем этой практики, что эти экстерриториальные санкции оказывают влияние, будем смотреть, как будут развиваться дела вокруг «Северного потока — 2», — сообщила Меркель во время выступления в бундестаге.

Однако, несмотря на эти заявления немецкой стороны, уже 21 декабря Минфин США объявил о введении санкций против «Северного потока — 2», после чего швейцарская компания Allseas приостановила работу над проектом.

В Кремле назвали американские рестрикции в отношении проекта незаконными, однако подчеркнули, что строительство газопровода в любом случае будет завершено.

Владимир Шаповалов ожидает, что в ходе переговоров Москва и Берлин подтвердят свою готовность завершить и ввести в эксплуатацию «Северный поток — 2» в 2020 году.

«Россия и Германия занимают близкие позиции по вопросу реализации этого проекта, поскольку он выгоден для обеих сторон. Для Москвы и Берлина сейчас важно согласовать позиции и выступить единым фронтом, чтобы нивелировать последствия от американских санкций против «Северного потока — 2», — полагает аналитик.

Строительство газопровода «Северный поток — 2»

globallookpress.com

© Stefan Sauer/dpa

По мнению экспертов, Россия и Германия продолжат наращивать сотрудничество, несмотря на противодействие Вашингтона, поскольку для этого есть политическая воля как Москвы, так и Берлина.