Эксперт оценил повестку предстоящей встречи Путина и Меркель

Короткая ссылка
Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал актуальные вопросы предстоящей встречи президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
Эксперт оценил повестку предстоящей встречи Путина и Меркель
  • РИА Новости

По его мнению, одним из основных вопросов диалога станет ситуация на Ближнем Востоке.

«Есть надежда на то, что российская дипломатия вкупе с европейской сможет выступить противовесом внешней политике Вашингтона и Тель-Авива и поможет спасти ситуацию на Ближнем Востоке. Россия будет пытаться убедить Германию присоединиться к гуманитарной помощи Сирии, участвовать в восстановлении её инфраструктуры», — отметил эксперт.

Он добавил, что в рамках переговоров также будет обсуждаться строительство «Северного потока — 2», американские санкции и ситуация на юго-востоке Украины.

Ранее немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН рассказал о значении предстоящей встречи Путина и Меркель.

11 января Меркель посетит Россию с рабочим визитом по приглашению Путина. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить