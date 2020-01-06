Эксперт оценил повестку предстоящей встречи Путина и Меркель

Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал актуальные вопросы предстоящей встречи президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

По его мнению, одним из основных вопросов диалога станет ситуация на Ближнем Востоке.

«Есть надежда на то, что российская дипломатия вкупе с европейской сможет выступить противовесом внешней политике Вашингтона и Тель-Авива и поможет спасти ситуацию на Ближнем Востоке. Россия будет пытаться убедить Германию присоединиться к гуманитарной помощи Сирии, участвовать в восстановлении её инфраструктуры», — отметил эксперт.

Он добавил, что в рамках переговоров также будет обсуждаться строительство «Северного потока — 2», американские санкции и ситуация на юго-востоке Украины.

Ранее немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН рассказал о значении предстоящей встречи Путина и Меркель.

11 января Меркель посетит Россию с рабочим визитом по приглашению Путина.