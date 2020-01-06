Политолог оценил значение предстоящей встречи Путина и Меркель

Немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН рассказал о значении предстоящей встречи президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Он подчеркнул особое значение переговоров, запланированных на 11 января, для всей Европы.

«Германия как лидер Европы хочет включить ЕС в миротворчество, в решение ситуации на Ближнем Востоке. Там же не только Иран, ещё Сирия, Ирак. Меркель хорошо понимает, что Россия — прямой союзник Ирана и может гораздо больше влиять на ситуацию, чем страны, которые вообще с Ираном не разговаривают. Помимо этого, есть и такие вопросы, как «Северный поток — 2», Украина, которые будут обсуждаться в более тесном немецко-российском формате», — отметил эксперт.

Рар добавил, что Меркель своим визитом в Москву подтверждает свою заинтересованность в России как в партнёре внутри многополярного мира.

11 января Меркель посетит Россию с рабочим визитом по приглашению Путина. В ходе встречи они обсудят ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии и Ливии, и проблематику урегулирования внутриукраинского конфликта.