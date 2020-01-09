Небензя призвал к деэскалации в регионе Персидского залива
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«В результате всё нарастающей конфронтации регион — да и весь мир — оказался на грани конфликта, последствия которого непредсказуемы. Мы призываем к немедленной деэскалации», — цитирует ТАСС Небензю.
Он отметил, что «риск конфликта слишком велик, а цена слишком высока».
«Неурегулированность палестино-израильского конфликта, незаконное вторжение в Ирак, непрекращающееся насилие в Афганистане, убийство лидера Ливии (Муаммара Каддафи. — RT) и разрушение страны, попытка свержения законной власти в Сирии, внесудебная расправа над официальным лицом суверенной державы в третьей стране — вот только несколько примеров действий, оставивших раны на теле международной законности и правопорядка», — заявил он.
Он добавил, что «квинтэссенцией всех этих печальных тенденций стал выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, одобренного СБ ООН и имеющего ключевое значение для ядерного нераспространения».
В ночь на 8 января Тегеран объявил об операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты были выпущены по двум базам США в Ираке.
Американский лидер Дональд Трамп в ходе обращения к нации анонсировал новые антииранские санкции.
Позднее начальник отдела безопасности Генштаба Вооружённых сил Ирана Абдолла Араги заявил, что КСИР «более жёстко отомстит врагу».