Иран предупредил о «более жёсткой мести врагу»

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Начальник отдела безопасности Генштаба Вооружённых сил Ирана Абдолла Араги заявил, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР) «более жёстко отомстит врагу». Об этом сообщает агентство Tasnim.
Иран предупредил о «более жёсткой мести врагу»
  • РИА Новости

«Фактически КСИР является одним из сильнейших воинских формирований руководства (Ирана. — RT) и в ближайшем будущем жёстче отомстит врагу», — сказал Араги.

В ночь на 8 января Иран объявил об операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты были выпущены по двум американским базам в Ираке.

Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в ходе которого анонсировал новые антииранские санкции.

Постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совбез ООН письмо, в котором сообщила о готовности к переговорам с Тегераном без предварительных условий. В свою очередь, иранская сторона исключила возможность сотрудничества в условиях санкций.

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