Иран предупредил о «более жёсткой мести врагу»
- РИА Новости
«Фактически КСИР является одним из сильнейших воинских формирований руководства (Ирана. — RT) и в ближайшем будущем жёстче отомстит врагу», — сказал Араги.
В ночь на 8 января Иран объявил об операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты были выпущены по двум американским базам в Ираке.
Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в ходе которого анонсировал новые антииранские санкции.
Постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совбез ООН письмо, в котором сообщила о готовности к переговорам с Тегераном без предварительных условий. В свою очередь, иранская сторона исключила возможность сотрудничества в условиях санкций.