Иран предупредил о «более жёсткой мести врагу»

Начальник отдела безопасности Генштаба Вооружённых сил Ирана Абдолла Араги заявил, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР) «более жёстко отомстит врагу». Об этом сообщает агентство Tasnim.

«Фактически КСИР является одним из сильнейших воинских формирований руководства (Ирана. — RT) и в ближайшем будущем жёстче отомстит врагу», — сказал Араги.

В ночь на 8 января Иран объявил об операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты были выпущены по двум американским базам в Ираке.

Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в ходе которого анонсировал новые антииранские санкции.

Постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совбез ООН письмо, в котором сообщила о готовности к переговорам с Тегераном без предварительных условий. В свою очередь, иранская сторона исключила возможность сотрудничества в условиях санкций.