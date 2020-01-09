Постпред Ирана при ООН ответил на предложение США о сотрудничестве

Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что сотрудничество с Соединёнными Штатами невозможно в условиях санкций. Об этом сообщает агентство IRNA.

Как отмечается, Раванчи назвал предложение США о сотрудничестве невероятным.

По его словам, до тех пор, пока Вашингтон продолжает настаивать на враждебности, переговоры не имеют никакого смысла.

Дипломат также подчеркнул, что «беспрецедентные» санкции противоречат нормам международного права.

Ранее Reuters передавало, что американский постпред при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности письмо, в котором заявила о готовности к переговорам с Тегераном без предварительных условий.

8 января в ходе обращения к нации президент США Дональд Трамп анонсировал новые антииранские санкции в ответ на ракетные удары по военным базам в Ираке.