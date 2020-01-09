Эрдоган провёл телефонный разговор с Меркель

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом информирует Anadolu.
Эрдоган провёл телефонный разговор с Меркель
  • Reuters

Отмечается, что стороны «обсудили напряжённость в отношениях США и Ирана, а также региональную и международную повестку дня, в первую очередь ситуацию в Ливии и Сирии».

В ночь на 8 января Тегеран объявил об операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты были выпущены по двум базам США в Ираке.

Американский лидер Дональд Трамп в ходе обращения к нации анонсировал новые антииранские санкции.

Позднее начальник отдела безопасности Генштаба Вооружённых сил Ирана Абдолла Араги заявил, что КСИР «более жёстко отомстит врагу». 

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