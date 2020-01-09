Эрдоган провёл телефонный разговор с Меркель
- Reuters
Отмечается, что стороны «обсудили напряжённость в отношениях США и Ирана, а также региональную и международную повестку дня, в первую очередь ситуацию в Ливии и Сирии».
В ночь на 8 января Тегеран объявил об операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты были выпущены по двум базам США в Ираке.
Американский лидер Дональд Трамп в ходе обращения к нации анонсировал новые антииранские санкции.
Позднее начальник отдела безопасности Генштаба Вооружённых сил Ирана Абдолла Араги заявил, что КСИР «более жёстко отомстит врагу».