Помпео провёл встречу с главой британского МИД
- Reuters
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Госдепа.
Отмечается, что стороны обсудили Иран.
«Госсекретарь Помпео и министр иностранных дел Рааб согласились с тем, что опасная и бездумная атака на авиабазу Айн аль-Асад и Эрбиль подкрепляют давние опасения обеих стран по поводу наступательной программы Ирана по созданию баллистических ракет», — рассказали в ведомстве.
В ночь на 8 января Тегеран объявил об операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты были выпущены по двум базам США в Ираке.
Американский лидер Дональд Трамп в ходе обращения к нации анонсировал новые антииранские санкции.
Позднее начальник отдела безопасности Генштаба Вооружённых сил Ирана Абдолла Араги заявил, что КСИР «более жёстко отомстит врагу».