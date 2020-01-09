Помпео провёл встречу с главой британского МИД

Госсекретарь США Майк Помпео провёл встречу с главой МИД Великобритании Домиником Раабом.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Госдепа.

Отмечается, что стороны обсудили Иран.

«Госсекретарь Помпео и министр иностранных дел Рааб согласились с тем, что опасная и бездумная атака на авиабазу Айн аль-Асад и Эрбиль подкрепляют давние опасения обеих стран по поводу наступательной программы Ирана по созданию баллистических ракет», — рассказали в ведомстве.

В ночь на 8 января Тегеран объявил об операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты были выпущены по двум базам США в Ираке.

Американский лидер Дональд Трамп в ходе обращения к нации анонсировал новые антииранские санкции.

Позднее начальник отдела безопасности Генштаба Вооружённых сил Ирана Абдолла Араги заявил, что КСИР «более жёстко отомстит врагу».