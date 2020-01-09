Генерал КСИР назвал цель удара Ирана по американским базам

Целью ракетного удара Ирана по американским военным объектам в Ираке было не убийство солдат, а нанесение ущерба инфраструктуре. Об этом заявил командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) бригадный генерал Амир Али Хаджизаде.

«Мы не стремились убить кого-либо в ходе операции», — приводит его слова агентство Fars. В ночь на 8 января Тегеран объявил об операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты были выпущены по двум базам США в Ираке. Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в ходе обращения к нации анонсировал новые антииранские санкции. Позднее начальник отдела безопасности Генштаба Вооружённых сил Ирана Абдолла Араги заявил, что КСИР «более жёстко отомстит врагу».