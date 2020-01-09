Генерал КСИР назвал цель удара Ирана по американским базам

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Целью ракетного удара Ирана по американским военным объектам в Ираке было не убийство солдат, а нанесение ущерба инфраструктуре. Об этом заявил командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) бригадный генерал Амир Али Хаджизаде.
Генерал КСИР назвал цель удара Ирана по американским базам

    «Мы не стремились убить кого-либо в ходе операции», — приводит его слова агентство Fars.

    В ночь на 8 января Тегеран объявил об операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты были выпущены по двум базам США в Ираке.

    Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в ходе обращения к нации анонсировал новые антииранские санкции.

    Позднее начальник отдела безопасности Генштаба Вооружённых сил Ирана Абдолла Араги заявил, что КСИР «более жёстко отомстит врагу». 

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