«Слишком силён»: почему более половины населения Украины продолжают активно использовать русский язык

Более половины украинцев активно используют дома русский язык. Это следует из результатов опроса, проведённого на Украине центром «Социальный мониторинг». Помимо этого, свыше 50% жителей страны готовы смотреть фильмы и читать книги на русском языке. За использование исключительно украинского языка выступают менее трети населения. По словам аналитиков, подобные результаты свидетельствуют, что политика насильственной украинизации, которая проводится в стране с 2014 года, неэффективна. Вместе с тем аналитики убеждены, что дискриминация русскоговорящего населения на Украине продолжится.

Более 50% украинцев в семье и дома активно используют русский язык. Об этом свидетельствуют результаты опроса населения Украины, проведённого центром «Социальный мониторинг».

Так, согласно данным исследования, 27,1% граждан Украины одинаково часто разговаривают на русском и на украинском языках. Ещё 13,6% говорят преимущественно на русском, а 11,3% — исключительно на русском.

В то же время преимущественно на украинском общаются 15,8% респондентов. Менее трети жителей страны (31,9%) разговаривают в семье и дома только на украинском языке. Ещё 0,3% пользуются другими языками.

При этом более половины украинцев не против смотреть телевизионные программы на русском языке. Так, 35,3% опрошенных хотели бы смотреть их на русском и украинским одинаково часто, 11,6% — преимущественно на русском, а 8,9% — только на русском.

Киев

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© Sergei Chuzavkov / Keystone Press Agency

Одновременно с этим 24,5% респондентов хотят смотреть ТВ-передачи только на украинском, а 17,3% — преимущественно на украинском.

Похожие предпочтения в украинском обществе существуют и в отношении печатной продукции. Более половины украинцев (52,5%) отметили, что готовы читать книги и другие издания на русском языке. При этом 30,9% респондентов ответили, что хотели бы читать и на русском, и на украинским одинаково часто, 10,9% — преимущественно на русском и 10,7% — только на русском.

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Читать только на украинском готовы менее четверти граждан страны (23,5%), а преимущественно на украинском — 14,5% участников опроса.

По вопросу запрета российских телеканалов (ограничения на их показ начали вводиться на Украине с 2014 года) украинское общество, согласно опросу, разделилось практически поровну.

Так, за прекращение трансляции российского ТВ выступают 48,5% украинцев, а 44,3% называют эту меру ошибочной и указывают, что она приводит к ограничению прав граждан.

Схожая ситуация наблюдается и в вопросе запрета российских соцсетей на Украине. Напомним, в 2017 году украинские власти ограничили доступ к российским сервисам «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru и «Яндекс». Избранный в 2019 году президентом Владимир Зеленский продлил действие данной меры. Этот шаг Киева одобрили 45,3% респондентов, а 44,2% считают его неправильным.

Украинизация и дискриминация

Несмотря на такие настроения в обществе, украинские власти продолжают проводить последовательную политику насильственной украинизации и дискриминации русскоязычного населения страны.

Сразу после госпереворота в 2014 году Верховная рада проголосовала за отмену закона «Об основах государственной языковой политики», который действовал с 2012 года.

Данный закон позволял наделять языки нацменьшинств статусом региональных. Попытка отменить данный акт спровоцировала массовые протесты на востоке страны, которые в конечном счёте вылились в вооружённый конфликт в Донбассе. В результате Александр Турчинов, исполнявший обязанности президента, отказался поддержать решение Рады.

Однако последующие законодательные опыты в этой области оказались более успешными.

Так, в 2017 году тогдашний президент Украины Пётр Порошенко подписал закон «Об образовании», предусматривавший к 2020 году переход обучения в школах и вузах страны на украинский язык.

Пётр Порошенко

Reuters

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В апреле 2019 года был принят закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Данный документ предписывает использовать в публичной сфере, включая культуру и образование, исключительно украинский язык. 16 июля он вступил в силу, однако отдельные его пункты было решено вводить поэтапно.

Сперва украинские власти перевели на государственный язык рекламную сферу. Это произошло 16 января 2020 года.

Через полгода, 16 июля 2020 года, наступила очередь транспорта, а также сфер науки и медицины. В частности, научные издания по новому закону должны публиковаться на украинском языке, либо на английском и официальных языках ЕС.

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16 января 2021 года вступили в силу положения, обязывающие жителей Украины использовать только украинский язык в сфере услуг. Новые правила привели к большому количеству конфликтов, в ходе которых сотрудники различных организаций отказывались обслуживать клиентов на украинском.

Очередной этап внедрения новых норм в жизнь общества был реализован 16 июля 2021 года. В этот день украинские власти ввели экзамен по языку для будущих госслужащих и кандидатов на получение украинского гражданства. Отныне претенденты на занятие государственных должностей или выборных позиций (за исключением депутатов) должны будут подтвердить знание украинского языка.

При этом источник RT в партии «Слуга народа» полагает, что проверять на знание украинского нужно прежде всего самих депутатов Верховной рады.

«Начали бы с парламента, где у многих депутатов большие проблемы с украинским языком. В лучшем случае они могут прочитать обращение с бумажки, да и то на суржике. Думаю, что в нашей стране будет всё как обычно — люди просто будут игнорировать все попытки заставить их говорить на украинском», — сказал собеседник RT.

Любопытно, что действующие чиновники или госслужащие сдавать экзамен не обязаны, что, в частности, освобождает президента страны Владимира Зеленского от необходимости подтверждать свои познания в украинском языке. При этом в украинских СМИ неоднократно сообщалось, что глава государства плохо владеет украинским языком — за два года до выборов президента ему даже пришлось нанять репетитора, чтобы улучшить свои познания в этой области.

Как рассказал изданию «СТРАНА.ua» репетитор президента Александр Авраменко, прогрессу Зеленского в учёбе мешал, в частности, тот факт, что в его окружении на украинском почти не разговаривали.

Как отмечает источник RT в офисе украинского президента, сам Зеленский якобы не разделяет политику украинизации, однако не может ей противостоять.

«От него этого требует активная часть общества, которая хочет, чтобы в стране общались исключительно на украинском. И президенту приходится учитывать эти тенденции. При этом, конечно, страдает часть населения, которым удобно общаться на русском», — говорит он.

Штрафные санкции

16 июля 2021 также вступила в силу 23-я статья закона о госязыке. Она предписывает проводить на украинском все культурно-массовые мероприятия, обслуживать туристов (кроме иностранцев), а также печатать и продавать не менее 50% всех книгопечатных изданий.

По словам экспертов, наибольший резонанс в обществе и профессиональной среде вызвала норма ст. 23 о том, что все фильмы на иностранном языке должны теперь сопровождаться украинским дубляжом. Данная норма касается в том числе и советских картин.

Афиша в Киеве на украинском языке

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Исключения сделаны только для коренных народов Украины — крымских татар, караимов и крымчаков. Русских, согласно принятому Верховной радой в июле закону, украинские власти к коренным народам Украины не относят.

Как отмечает издание «СТРАНА.ua», эта норма вызвала серьёзное сопротивление в телевизионной среде, так как переозвучка фильмов и передач обернётся большими затратами. Кроме того, это может сократить ТВ-аудиторию, размер которой и так в силу изменений на медиарынке постепенно уменьшается, говорят аналитики.

Очередная порция нововведений ожидается в следующем году. Так, 16 января 2022 года начнёт действовать языковое квотирование для общенациональных печатных СМИ, а ещё через полгода появятся санкции для нарушителей закона о госязыке. Его несоблюдение будет караться штрафами в размере от 200 до 700 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет от 3400 до 11 900 гривен (около 9,3 тыс. руб. и 32,8 тыс. руб. соответственно).

«Нарушают принципы основного закона»

Как отмечают эксперты, несмотря на все эти меры, результаты опроса показывают, что Украина остаётся во многом русскоговорящей страной.

«Абсолютное большинство украинских граждан в быту говорят на русском языке, в том числе использует его для чтения, получения различной информации в интернете. Кроме того, реальный процент использования русского может быть выше, чем указано в этих опросах», — заявил в беседе с RT ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

Аналогичного мнения придерживается источник RT в украинском Министерстве культуры.

Владимир Зеленский

Reuters

© Stephanie Lecocq / Pool

«На Украине последние пять-шесть лет проводится политика украинизации — и к какому результату она привела? Огромное количество людей по-прежнему говорят на русском и не собираются переходить на украинский. Так что эта политика оказалась провальной», — указал собеседник RT.

По словам Олега Неменского, подобную политику киевские власти проводят, чтобы ещё больше отдалить Украину от России.

«Политика дерусификации и насаждения украинского языка нужна, чтобы построить государство, ничем не связанное с Россией. При этом исторически известно, что русский язык слишком силён, чтобы мягкая политика дерусификации имела шансы на успех. По-настоящему утвердить украинский язык без массовых репрессий невозможно. Не исключено, что рано или поздно на Украине дойдёт дело и до более жёстких мер», — говорит аналитик.

В свою очередь, политолог Иван Мезюхо назвал действия украинских властей противоправными.

«Очевидно, что сегодня власти на Украине нарушают принципы основного закона своей страны — ст. 10 Конституции Украины гарантирует право на развитие русского языка, однако и Зеленский, и его предшественник Порошенко игнорируют прямую конституционную норму», — сказал аналитик в беседе с RT.

Напомним, в десятой статье основного закона говорится, что на Украине «гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств».

Иван Мезюхо также констатировал, что на данный момент гражданское общество на Украине неспособно сопротивляться подобной политике Киева.

«Сегодня на Украине сделали всё для того, чтобы реальный протестный потенциал юго-востока страны задушить, поэтому и нет массовых протестов против русофобского произвола, антирусских законов. Люди боятся, люди запуганы. Но, как известно, в политике работают законы механики: до бесконечности закручивать гайку невозможно — рано или поздно резьба сорвётся. Когда это случится, в стране могут произойти тревожные и страшные вещи в общественно-политическом сегменте», — заключил эксперт.