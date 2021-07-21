Зеленский подписал закон «О коренных народах Украины»

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Украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон «О коренных народах Украины». Об этом сообщается на сайте президента Украины.
Зеленский подписал закон «О коренных народах Украины»
  • globallookpress.com
  • © Stefanie Loos/dpa

В документе отмечается, что «коренной народ Украины — автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, осознаёт себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе её населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины».

1 июля украинская Рада по инициативе Зеленского приняла закон «О коренных народах Украины», в этот перечень не включены русские.

Президент России Владимир Путин, комментируя законопроект, заявлял, что говорить о русских как о некоренном народе на Украине — это не просто некорректно, это смешно и глупо.

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