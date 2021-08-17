«Будущее страны может быть только вместе с Россией»: что сказал Виктор Янукович в своём обращении к украинцам

Экс-президент Украины Виктор Янукович считает, что главной ошибкой Киева за последние 30 лет стал отказ от добрососедских отношений с Москвой. Об этом он заявил в своём обращении к украинцам. Политик отметил, что Украина смогла выжить после распада СССР во многом благодаря тесным связям с РФ. Кроме того, Янукович подчеркнул, что «евромайдан» имел катастрофические последствия для страны. Вместе с тем бывший глава государства отверг упрёки в излишней мягкости к украинским националистам и заявил, что его курс на многовекторную внешнюю политику был правильным. Эксперты считают, что разрыв связей с Москвой и отказ от противодействия радикалам привели к катастрофическим последствиям для Киева.

Бывший президент Украины Виктор Янукович назвал отказ от добрососедства с Россией главной ошибкой Украины за последние 30 лет. Об этом он заявил в обращении к соотечественникам, которое было опубликовано в преддверии 30-летия независимости страны.

Комментируя заявление первого президента Украины Леонида Кравчука, назвавшего недавно своей главной ошибкой доверие к России, Янукович отметил, что не согласен с таким мнением.

«По моему глубокому убеждению, главной ошибкой в нашей тридцатилетней истории было не обманутое доверие к России, а отказ от добрососедства с ней», — заявил он.

Янукович напомнил, что в первые годы после обретения независимости Украина смогла выжить во многом благодаря тесным связям с РФ.

«Думаю, не ошибусь, если скажу, что в течение этих первых лет, пока шла выработка конституционных основ государства, нас спасала инерция экономических связей с бывшими союзными республиками, главным образом — с Россией как центральным связующим звеном общего народно-хозяйственного комплекса бывшего СССР», — отметил он.

Виктор Янукович

Reuters

© Tatyana Makeyeva

В этот период «промышленность Украины продолжала работать в тесной кооперации с предприятиями России, Белоруссии, Казахстана, других бывших республик, обеспечивая наполнение госбюджета средствами, без которых государство ждал неминуемый социальный коллапс», полагает экс-президент.

Однако со временем Киев начал менять приоритеты в своей внешней политике, взяв курс на «вестернизацию». По словам Януковича, такую политику активно поддерживали западные страны и украинские националисты.

В этих условиях, считает бывший украинский лидер, единственным выходом была многовекторность во внешней политике, которой он придерживался, находясь на посту президента.

«Компромиссом между этой тенденцией и стремлением сохранить полноценное сотрудничество с РФ стала внешнеполитическая многовекторность... Другого пути для обеспечения национальной безопасности нашей страны на тот момент просто не существовало, и, как показали последующие годы нашей истории, именно благодаря многовекторности мы сохраняли внутреннюю стабильность», — заявил он.

Янукович отметил, что такая политика позволяла Киеву разрешать все возникающие споры с Москвой путём диалога, демонстрировать «хорошие темпы экономического роста» и усиливать «социальную составляющую своей внутренней политики».

«Да, и до 2014 года у нас были разногласия с Россией, но мы решали их путём переговоров, взаимных уступок. Часто это были компромиссы, которые требовали от сторон проявления незаурядной политической воли, готовности объяснять гражданам своих стран, почему их руководители поступили так, а не иначе. Однако нам это удавалось, потому что с обеих сторон было понимание необходимости двигаться вперёд», — заявил он.

Однако партнёрские отношения с РФ не устраивали западные страны, констатировал Виктор Янукович.

«Пытаясь вести на равных диалог как с Западом, так и с Россией, страна постоянно наталкивалась на трудности, корни которых лежали отнюдь не в нашей несостоятельности обеспечивать социально-экономический прогресс, а в проблемах геополитического толка. Нормальные партнёрские отношения Украины с Россией рассматривали на Западе, главным образом в США, как угрозу возвращения РФ в мировую политику в роли, которую играл в своё время СССР», — подчеркнул политик.

«Спусковой крючок» переворота

В своём обращении Виктор Янукович высказался и о госперевороте на Украине в 2014 году, в ходе которого он был свергнут.

По его словам, «спусковым крючком» для тех событий стал «вопрос о подписании соглашения об ассоциации с ЕС».

Напомним, переговоры о заключении соглашения между ЕС и Украиной начались в 2007 году. В марте 2012 года документ был парафирован, а его подписание было запланировано на ноябрь 2013 года. При этом многие украинские политики и эксперты тогда отмечали, что данное соглашение невыгодно Киеву, поскольку экономика страны тесно связана с Россией.

Виктор Янукович с представителями ЕС

Reuters

© Gleb Garanich

По словам Януковича, на тот момент Украина была не готова к заключению этих договорённостей, однако Запад и оппозиция пытались продавить это решение, не думая о последствиях.

Он отметил, что его администрация перенесла «сроки подписания этого документа», чтобы более детально проанализировать его экономическую составляющую и устранить возможные помехи для взаимовыгодного сотрудничества с РФ.

Также по теме Комплексные поставки: почему на Украине заговорили о размещении на территории страны американских систем ПВО Призыв властей Украины разместить на территории страны американские системы ПВО свидетельствует о провокационном характере политики...

Данный шаг, заявил Янукович, стал сигналом для оппозиции «к началу незаконного захвата власти и антироссийской истерии, которая вскоре превратилась в становой хребет внешней политики Украины».

При этом Янукович выразил несогласие с мнением, что его администрация допустила серьёзную ошибку, проявив излишнюю мягкость к радикалам-националистам, которые стали главной действующей силой «евромайдана».

«Мы обеспечивали свободу слова даже в тех случаях, когда эта «свобода» посягала на устои государственности; мы не препятствовали праву жителей западных областей воздвигать памятники тем, кого они считали своими национальными героями, даже ценой оскорбления исторической памяти жителей юго-востока; мы не преследовали членов националистических организаций, полагая, что они оценят толерантность государства; мы на многое закрывали глаза… Не думаю, что это была ошибочная политика», — заявил Янукович.

Война, раскол и нестабильность

По словам Януковича, события во время «евромайдана» имели катастрофические последствия для Украины. Он обратил внимание на то, что в стране разгорелся внутренний вооружённый конфликт, начались гонения на свободу слова, а уровень жизни упал.

«К чему это привело? К войне, к расколу украинского общества, к перманентной социальной нестабильности, глубочайшему экономическому кризису, разгулу радикальных националистических организаций, преследованию оппозиции, закрытию неугодных режиму телевизионных каналов. Это привело к тому, что гражданам Донбасса предлагают уезжать в Россию, если они не желают поддерживать насильственную украинизацию, проводимую, как это ни странно, русскоговорящим руководством государства, а жителям Крыма отказывают в праве считать полуостров своей родиной, поскольку они там якобы лишь временные гости», — констатировал он.

Протестные акции в центре Киева в 2014 году

РИА Новости

© Андрей Стенин

Политик подчеркнул, что до переворота «Украина жила мирно» и была страной, «обладающей самой большой территорией в Европе», а её население не сокращалось «катастрофическими темпами».

«Украинцы разговаривали на родных языках без боязни быть обвинёнными в нарушении законодательства, ограничивающего их конституционные права. Они не нищенствовали из-за непомерных коммунальных тарифов. То, что народ при нашей власти жил лучше, — это факт. И этот факт ещё более красноречив, если учитывать нынешнее обнищание украинцев», — заявил он.

Вместе с тем Янукович выразил надежду, что все эти негативные изменения обратимы и в ближайшей исторической перспективе украинцы выберут себе руководство, которое сможет управлять государством, будет знать законы экономики и ценить право человека разговаривать на родном языке.

Опрошенные RT эксперты разделяют мнение Виктора Януковича о том, что отказ от добрососедских отношений с РФ имел катастрофические последствия для Украины.

«Несомненно, отказ украинских властей от добрососедства с РФ и реализация проекта «Украина как Антироссия» привели Киев к катастрофе. Эту истину Украина последние семь лет только подтверждает», — сказал в беседе с RT политолог и экономист Александр Дудчак.

В свою очередь, политолог Анна Арямова полагает, что Украина может развиваться только в тесном сотрудничестве с РФ, поскольку две страны имеют давние исторические и экономические связи.

Также по теме «Состояние политической среды»: почему на Украине заговорили о разделе страны Украину готовят к глобальному гражданскому противостоянию, вслед за которым может произойти раздел страны. Об этом сообщил бывший...

«Единственное возможное политическое будущее Украины может быть только вместе с Россией. Мы должны наладить сотрудничество в экономическом отношении, в социокультурном, в гуманитарном. Это понимают все на Украине, кроме официальных властей, которые не хотят это признать и демонстрируют абсолютно антироссийские, русофобские настроения. Рано или поздно нынешнее марионеточное правительство Украины сбежит так же, как сейчас сбежало правительство Афганистана, оставив свою страну в разрухе», — завила в разговоре с RT эксперт.

Аналогичного мнения придерживается и депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек. В беседе с RT он отметил, что «главная ошибка Украины за 30 лет — это слепая националистическая одновекторная политика».

«И это ещё не конечная точка в череде украинских политических ошибок», — заключил парламентарий.

Александр Дудчак также согласен со словами Виктора Януковича о том, что Украина была не готова к ассоциации с ЕС. При этом он полагает, что в целом такое соглашение не соответствовало национальным интересам страны.

«Ассоциация с ЕС — это крайне невыгодный шаг для Киева, поскольку стабильное развитие Украины, в том числе сохранение технологичного производства, развитие науки и техники, связано не с Европой, а с Россией. Если бы Украина сегодня была участником ЕАЭС, а не стремилась в ЕС, то страна и само объединение получили бы колоссальные экономические выгоды», — уверен эксперт.

«Ошибки надо признавать»

В то же время аналитики обратили внимание на то, что к нынешней ситуации на Украине привели и личные просчёты Виктора Януковича. В частности, эксперты полагают, что на Украине не проводилась подлинно многовекторная политика: киевские власти всегда тяготели больше к Европе.

«Говорить о многовекторности в отношении украинского руководства необходимо с большими оговорками, поскольку Украина в большей степени была ориентирована на Европу. Например, власти Киева могли усилить интеграцию с Россией, Казахстаном и Белоруссией, если бы стали участниками Таможенного союза. Однако они не воспользовались этой возможностью. Позже у Украины появился ещё шанс усилить интеграцию с Россией, но на официальном уровне заявлялось о том, что страна идёт в Европу», — отметил Александр Дудчак.

По мнению Анны Арямовой, «многовекторность» Януковича вылилась в «попытку усидеть на двух стульях», которая закономерно закончилась катастрофой как для страны, так и для самого политика.

«Янукович не развивал страну, а многовекторность ему была нужна, чтобы царствовать и присасываться к ресурсам. Если он понимал, что развитие страны возможно только с Россией, то нужно было и делать акцент на этом векторе. Этого не происходило, а Янукович пытался усидеть на двух стульях», — подчёркивает политолог.

Украинские праворадикалы на «майдане»

Reuters

© Gleb Garanich

В свою очередь, Александр Дудчак указал на то, что в эпоху президентства Януковича праворадикальные боевики тренировались и набирали силу «буквально под носом у властей», однако руководство страны не предприняло никаких шагов. В итоге к 2014 году эти националистические группировки стали одним из ключевых факторов внутренней политики на Украине и продолжают им оставаться по сей день.

«Националисты чувствовали себя слишком вольготно, и они много чего успели сделать для проведения госпереворота, в том числе готовили свои боевые подразделения на территории Украины и Прибалтики. С этим надо было бороться. К тому же не стоит забывать, что и до событий 2014 года на Украине уже проводилась медленная украинизация, навязывались идеи бандеровцев», — отметил аналитик.

По словам Анны Арямовой, к созданию на Украине сети экстремистских групп приложили руку и западные страны.