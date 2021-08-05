«Преступный подход»: почему Зеленский призвал считающих себя русскими жителей Донбасса уехать в Россию

Владимир Зеленский своим заявлением о Донбассе бросает в людей «камень раздора», полагает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее президент Украины призвал жителей юго-востока страны, считающих себя русскими, уехать в РФ. В Совете Федерации отметили, что подобное заявление только усугубляет раскол между Киевом и жителями Донбасса. Как подчеркнули в СФ, своим высказыванием Зеленский вновь дал понять, что Киеву нужна лишь территория Донбасса, а не проживающие там люди.

Киевский режим перешёл все красные линии, отделяющие национальную политику от национализма. Об этом в своём Telegram-канале написала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского про Крым и Донбасс.

«Финал будет печальным. История должна учить, иначе она повторяется. И как бы через пару лет Зеленскому «ради его детей и внуков» не предложили уехать те, кто посчитает, что в детстве он их объел, «кушая рапаны», — заявила Захарова.

Она напомнила, что победу на президентских выборах в 2019 году Зеленскому обеспечило русскоязычное население Украины, а сейчас он пытается избавиться от избирателей, которым обещал добиться мира в стране.

«Вместо того чтобы объединять Украину и её многонациональный народ, Зеленский кидает в людей камень раздора, добивая страну», — пояснила официальный представитель МИД РФ.

Призыв президента Украины Владимира Зеленского к жителям Донбасса, поддерживающим пророссийский курс, покинуть регион лишь усугубляет раскол между Киевом и юго-востоком страны. Такое мнение в беседе с RT высказал первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

«По сути, Зеленский высказал то, о чём уже не раз говорили многие украинские политики, особенно из числа нациков и западников, — что им нужна земля Донбасса, но не нужны люди, которые на ней проживают. Подход не то что странный, а преступный по отношению к населению своей страны. Поэтому я думаю, что они сами подталкивают жителей Донбасса к самоопределению», — сказал Джабаров.

Российский сенатор заявил, что не понимает, почему уроженцы Донбасса должны покинуть землю, где жили их предки, где они растят детей, где у них имеется своё имущество и хозяйство.

«Они просили Киев, чтобы им дали жить по законам, которые они принимают, чтобы они могли пользоваться русским языком, который они считают родным, чтобы они могли обучать своих детей на этом языке — и не более того. Они же не просили независимости или чего-то такого. Но им сказали нет. Поэтому этот конфликт только усугубляется, и Зеленский не оригинален в своих предложениях», — пояснил член Совфеда.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «Дом» посоветовал жителям Донбасса, которые считают себя русскими, уезжать в Россию. По его словам, для этих граждан будет «большой ошибкой» оставаться в этом регионе, поскольку он «никогда не будет русской территорией».

«Просто никогда. Неважно, сколько он будет оккупирован, понимаете? Это как стена, которая была в Германии. В любом случае люди, история воспользуются моментом — и стена рухнет», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что в Донбассе без Украины «цивилизации не будет».

«Поэтому я считаю, если ты любишь Россию и всю жизнь пребывал на территории Украины и чувствовал, что это Россия, то ты должен понять, что во имя своих детей и внуков тебе уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно», — добавил Зеленский.

Несколько дней назад Владимир Зеленский также в интервью телеканалу «Дом» назвал Крым «своей землёй», заявив, что эта территория якобы «никогда не будет российской». Он также высказал мнение, что россияне «никогда не будут любить Крым так», как украинцы.

Добавим, что во время своей инаугурационной речи в мае 2019-го Владимир Зеленский призвал нацию объединиться, а тех, кто уехал за границу, — вернуться домой. Своей первоочередной задачей он назвал прекращение войны в Донбассе, добавив, что ради этой цели готов даже лишиться своей должности. Говоря про Крым и Донбасс, Зеленский подчёркивал, что «это украинская земля».

«Мы потеряли не только территории, мы потеряли самое главное — людей. И сегодня мы просто должны — я уверен, они нас слышат, — возвращать их сознание. Мы потеряли это сознание. За эти годы власть не сделала ничего, чтобы они чувствовали себя украинцами», — говорил он.

Напомним, что Крым стал частью России по результатам проведённого референдума в марте 2014 года — большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. При этом российские официальные лица неоднократно отмечали, что вопрос Крыма закрыт, поскольку это субъект РФ.

Согласно данным ООН от начала 2021 года, за весь период конфликта в Донбассе погибли более 13 тыс. человек, в том числе свыше 3 тыс. гражданских. При этом ранения получили около 30 тыс. человек.

«Зеленский не имеет права на подобные высказывания»

Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал Владимира Зеленского политиком, «заблудившимся в королевстве кривых зеркал».

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«Аппетиты Зеленского растут ежедневно. То Крым был не русский, теперь уже, оказывается, и в Донбассе русских нет. У Зеленского нет ни политического, ни морального права требовать от регионов, выразивших свою точку зрения на референдуме, подчиняться его воле. Да и о какой любви к Крыму и Донбассу может говорить украинский президент, по приказу которого ежедневно обстреливают мирное население Донбасса, а крымчане вынуждены бороться с водной блокадой? Это человек с двумя масками: в одной он просит у Запада деньги на «заботу» о населении, а в другой требует стереть в пыль всех инакомыслящих», — констатировал собеседник RT.

В свою очередь, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой поиронизировал над заявлением Владимира Зеленского, призвав граждан Украины, желающих жить в Европе, уезжать с территории страны и «искать себе место в ЕС».

«Украина в нынешнем виде — в оккупированном, в отрезанном от России — не имеет никаких перспектив. Но если ты чувствуешь, что Украина — это часть русской цивилизации, а Киев — мать городов русских, если ты чувствуешь, что ты украинец и знаешь свою историю, — будь там, держись. Эта земля всё равно будет деоккупирована в любом случае», — написал он в своём Telegram-канале.