«Деградировал, так и не став политиком»: в России отреагировали на слова Зеленского о принадлежности Крыма

Жителей Крыма «тошнит от «любви», которую проявляют к ним власти Украины, поскольку она выражается в блокадах, лжи, постоянных угрозах и попытках диверсий. Такое мнение высказал глава российского региона Сергей Аксёнов, комментируя слова Владимира Зеленского о том, что полуостров «никогда не будет территорией РФ», поскольку россияне якобы не будут любить Крым так, как украинцы. В Совфеде также посоветовали украинскому лидеру узнать у самих крымчан об их отношении к властям Украины.

Глава Крыма Сергей Аксёнов раскритиковал украинского президента Владимира Зеленского за его слова о том, что полуостров «никогда не будет русской территорией» и его возвращение в состав Украины — якобы «вопрос времени».

«Крымчане на себе прочувствовали «любовь» официального Киева, которая выражается в блокадах, постоянных угрозах, попытках диверсий и терактах, в потоках вранья и клеветы, которые украинские политики льют как внутри своей страны, так и на международных площадках. Людей давно тошнит от этой «любви», — написал Аксёнов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его мнению, заявления Зеленского представляют собой «жалкое зрелище», а сам бывший артист «окончательно деградировал», но «политиком так и не стал».

«К сожалению, Зеленский стал соучастником преступлений против народа Украины, за которые предстоит отвечать. Вот о чём ему стоит подумать вместо того, чтобы нести чушь. И да — пошлите кто-нибудь Зеленскому крымских рапанов. Иногда лучше жевать, чем говорить», — подчеркнул глава Крыма.

Ранее Владимир Зеленский в интервью телеканалу «Дом» назвал Крым «своей землёй», подчеркнув, что эта территория якобы «никогда не будет российской». Он также высказал мнение, что россияне «никогда не будут любить Крым так», как украинцы. Заметим, что на вопросы журналиста президент Украины отвечал на русском языке.

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Крым — исконно российская земля, которая была присоединена к Российской империи и осваивалась ею, а президенту Украины Владимиру Зеленскому следует «почаще смотреть в учебники истории». Об этом заявил в беседе с RT первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, комментируя слова украинского лидера о том, что Крым «никогда не будет российской территорией».

Сенатор подчеркнул, что Крымский полуостров «волюнтаристским решением» был передан Украине, но это не значит, что он стал украинским. Вдобавок в 2014 году крымское население на референдуме чётко выразило желание вернуться в состав России.

«Как они (власти Украины. — RT) любили Крым, я лично видел, я бывал в Крыму после распада Советского Союза: в 1996 году, в 2002-м. Полное запустение, ужасные, разбитые дороги... Ничего не вкладывала Украина в развитие Крыма. Для народа Крыма это были годы разрухи, развала», — сказал Джабаров.

По его словам, так, «как Россия любит Крым, на самом деле никто не может любить». Он также призвал Зеленского не «раскачивать» эту тему.

«Пусть они хотя бы однажды спросят у населения Крыма, хотят ли они вернуться на Украину. Я думаю, что даже в страшном сне они не дадут такого согласия. Надо относиться к таким заявлениям как к чисто популистским», — заключил член Совфеда.

В свою очередь, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди призвала украинские власти заняться поиском путей выхода из кризиса, в котором оказалась страна.

«Киеву, у которого нет средств для проведения своей «Крымской платформы», игнорирующему политическую волю крымчан, следует понимать, что необходимо найти выход из глубочайшего экономического кризиса, в котором оказалось государство, в том числе после разрыва экономически выгодных двусторонних отношений, а не вспоминать о доходном полуострове», — пояснила она в беседе с RT.

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Начало украинского саммита «Крымская платформа» намечено на 23 августа. Как заявлял Владимир Зеленский, цель этой международной площадки — «поиск и дальнейшее воплощение в жизнь комплекса мер по деоккупации полуострова и защите прав крымчан».

Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что на форуме организуют четыре тематических панели: «Непризнание попытки аннексии Крыма», «Милитаризация Азово-Черноморского региона», «Пути реинтеграции Крыма через права человека и устойчивое развитие» и «Восстановление прав крымско-татарского народа».

При этом 3 августа первый замминистра иностранных дел страны Эмине Джапарова сообщила, что Киев не сможет проводить форум ежегодно из-за нехватки средств на столь масштабное мероприятие, поэтому украинская сторона будет думать, куда «припарковать» «Крымскую платформу».

Несмотря на то что до старта форума осталось менее месяца, до сих пор неизвестен полный список его участников. МИД Украины ожидает представителей 28 государств и международных организаций, но список конкретных составов делегаций не оглашён.

При этом попытки Киева пригласить президента и вице-президента США Джо Байдена и Камалу Харрис успехом не увенчались — Вашингтон намерен отправить на Украину министра транспорта Питера Буттиджича, от Франции ожидается участие министра иностранных дел Жан-Ив Ле Дриана.

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Крым стал частью России по результатам проведённого референдума в марте 2014 года — большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. При этом российские официальные лица неоднократно отмечали, что вопрос Крыма закрыт: это субъект РФ.

«Судьба и будущее Крыма — навсегда с Россией, нравится это кому-то или нет. Никакие действия государств Запада во главе с США не могут изменить эту реальность — ни с международно-правовой, ни с политической, ни с моральной точки зрения», — говорил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире телеканала «Крым 24».