«Мечтать, говорят, не вредно»: в России ответили на слова Порошенко о возвращении Крыма в состав Украины

Российские политики отреагировали на слова украинского экс-президента Петра Порошенко, заявившего, что через год праздник Курбан-байрам мусульмане Крыма будут отмечать в составе Украины. В Госдуме подобные высказывания назвали попыткой «выйти из политического забвения» и подчеркнули, что Порошенко на сегодняшний день не хватает внимания и влияния. В крымском парламенте слова бывшего украинского лидера назвали «чистой воды пиаром, который рассчитан на то, чтобы снова засветиться в СМИ».

В России ответили на заявление украинского экс-президента Петра Порошенко, пообещавшего «через год вернуть Крым в состав Украины».

Так, депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в разговоре с RT назвал слова Порошенко попыткой «выйти из политического забвения», отметив, что Крым в такой ситуации представляет собой «пароль для прохода».

«Конечно, экс-президенту Украины сегодня очень не хватает внимания и влияния. Поэтому и было сделано заявление про полуостров, благо выполнять не надо, можно все провалы свалить на действующую власть», — отметил депутат.

Парламентарий подчеркнул, что Крым — это «часть гранита российского государства».

Ранее Порошенко в своём обращении к мусульманам Украины по случаю Курбан-байрама заявил, что в следующем году полуостров будет отмечать этот праздник в составе Украины: «В следующем году — в Бахчисарае! Крым — это Украина!»

«Верю, что совместными усилиями мы обязательно одолеем агрессора и вернём Крым домой», — написал экс-президент в своём Facebook.

Напомним, Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель в беседе с RT высказал мнение, что заявление бывшего украинского лидера — это не что иное, как «чистой воды пиар, который рассчитан на то, чтобы снова засветиться в СМИ».

«Такое заявление ни на чём не основано, это сотрясание воздуха...» — отметил Гемпель.

Он призвал украинскую сторону прекратить подобные провокации в отношении крымчан.

«Крым вернулся в состав России навсегда», — заключил собеседник RT.

Пётр Порошенко

Reuters

© Gleb Garanich

В свою очередь, глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Крыма Эйваз Умеров, комментируя слова Порошенко, назвал глупым обещание бывшего лидера страны.

«За пять лет президентства Пётр Алексеевич уже «побывал» в «украинском Симферополе», «украинской Ялте» и теперь в «украинском Бахчисарае». Только эти виртуальные визиты и глупые высказывания веселят крымчан, да и весь мир», — отметил он в разговоре с РИА Новости.

Заявления Порошенко представляют собой дешёвый популизм, а жители полуострова «гораздо лучше» чувствуют себя в России, подчеркнул глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Порошенко заявил, что в течение года Крым будет возвращён в состав Украины. Что ж, мечтать, говорят, не вредно, но в данном случае абсолютно бесполезно… А различные заявления о возвращении полуострова в состав Украины, которые звучат из Киева каждый год, — это дешёвый популизм в надежде хоть как-то реанимировать свой рейтинг. Крым и Севастополь навеки вернулись в родную гавань, в состав России. И пора принять этот факт», — написал депутат в своём Telegram-канале.

Крым дома

В Москве неоднократно подчёркивали, что территориальная принадлежность полуострова не обсуждается. В частности, в 2018 году президент Владимир Путин в фильме журналиста Андрея Кондрашова заявил, что обстоятельств, при которых было бы возможно возвращение Крыма Украине, «никогда не будет».

При этом в Киеве с момента воссоединения полуострова с Россией систематически высказывают идеи «возвращения Крыма».

В июле украинский вице-премьер Алексей Резников в эфире канала «Украина 24» заявил, что правительство прорабатывает несколько вариантов действий в отношении россиян, которые «незаконно находятся» в Крыму. По его словам, рассматривается вариант «выдворения» с полуострова тех, кто попал туда «незаконно» с точки зрения Киева, то есть не через пограничные пункты «Чонгар», «Каланчак» или «Чаплинка».

Глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук тогда подчеркнул, что полуостров был, есть и будет российским.

«Вопрос Крыма Россией решён раз и навсегда. Крым исторически принадлежит России», — заявил он.

В марте 2021 года Резников также заявлял, что в рамках «попытки ассимиляции» и «размывания» этнического населения региона с материковой части РФ в Крым «завезли» 500 тыс. россиян.

Также в марте глава МИД Украины Дмитрий Кулеба потребовал от России «предоставить полный доступ в Крым» и «не политизировать» ситуацию с полуостровом.

Тогда депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет напомнил, что граждане из различных стран мира, в том числе политики и депутаты, неоднократно приезжали в Крым после воссоединения полуострова с Россией. Желание Киева преградить доступ в республику, по его мнению, связано с тем, что Украина «боится, что в мире всё больше людей узнают правду о российском Крыме и крымчанах, счастливо живущих у себя дома — в России».