В ГД назвали слова Порошенко о Крыме попыткой выйти из политического забвения

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко, который пообещал за год отобрать Крым у России.
В ГД назвали слова Порошенко о Крыме попыткой выйти из политического забвения
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

Бальбек назвал подобное высказывание попыткой «выйти из политического забвения», отметив, что Крым — это «как пароль для прохода».

«Конечно, экс-президенту Украины сегодня очень не хватает внимания и влияния. Поэтому и было сделано заявление про полуостров, благо выполнять не надо, можно все провалы свалить на действующую власть», — пояснил депутат.

Парламентарий также добавил, что Крым — это «часть гранита российского государства».

Ранее Порошенко пообещал за год отобрать Крым у России.

Крым стал частью России по результатам проведённого референдума в марте 2014 года — большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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