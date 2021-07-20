В ГД назвали слова Порошенко о Крыме попыткой выйти из политического забвения

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко, который пообещал за год отобрать Крым у России.

Бальбек назвал подобное высказывание попыткой «выйти из политического забвения», отметив, что Крым — это «как пароль для прохода».

«Конечно, экс-президенту Украины сегодня очень не хватает внимания и влияния. Поэтому и было сделано заявление про полуостров, благо выполнять не надо, можно все провалы свалить на действующую власть», — пояснил депутат.

Парламентарий также добавил, что Крым — это «часть гранита российского государства».

Ранее Порошенко пообещал за год отобрать Крым у России.

Крым стал частью России по результатам проведённого референдума в марте 2014 года — большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.