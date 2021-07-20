Порошенко пообещал отобрать Крым у России

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Бывший президент Украины Пётр Порошенко пообещал за год отобрать Крым у России.

Порошенко обратился к крымским татарам и всем мусульманам Украины по случаю праздника Курбан-байрам.

«Верю, что совместными усилиями мы обязательно одолеем агрессора и вернём Крым домой», — написал экс-президент в своём Facebook.

По его словам, в следующем году этот праздник Крым будет отмечать в составе Украины.

«В следующем году — в Бахчисарае! Крым — это Украина!» — заявил политик.

10 июня Печерский районный суд Киева разрешил принудительно доставить Петра Порошенко на допрос.

Крым стал частью России по результатам проведённого референдума в марте 2014 года — большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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