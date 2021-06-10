В Раде заявили о разрешении судом принудительного допроса Порошенко
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«Печерский районный суд Киева дал разрешение на принудительный привод пятого президента Порошенко на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР)», — написал он в своём Telegram-канале.
По словам украинского депутата, допрос будет проводиться по делу о перемещении через таможенную границу Украины 43 картин «всемирно известных художников», по которому Порошенко проходит в качестве свидетеля.
Предполагается, что допрос состоится 10 июня в ГБР Украины.
В марте Служба безопасности Украины сообщила, что вызывала на допрос председателя политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, а также Порошенко, который не явился.
В сентябре 2020 года адвокат Порошенко заявил, что против его подзащитного на Украине возбуждено 15 новых уголовных дел, в том числе по статьям о госизмене и финансировании терроризма.
Позднее против Порошенко возбудили ещё два дела — по факту сговора с Минфином Украины относительно госгарантий по кредиту заводу и о захвате государственной власти.