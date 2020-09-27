На Украине открыли новое дело в отношении Порошенко

Генпрокуратура Украины возбудила новое уголовное дело в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко, сообщает издание «СТРАНА.ua», ссылаясь на Единый реестр досудебных расследований.

Уголовное дело возбуждено по заявлению юриста из команды Андрея Портнова Карины Микитян по факту сговора Порошенко и Минфина Украины относительно госгарантий по кредиту заводу «Кузня на Рыбальском».

«Сообщаем, что на основании вашего заявления о совершении уголовного производства от 29.08.2020 Офисом Генерального прокурора 15.09.2020 в Единый реестр досудебных расследований внесены ведомости по №4200000000001695 о совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины», — говорится в ответе украинского генпрокурора Ирины Венедиктовой.

Согласно материалам дела, Порошенко, занимая пост президента Украины, «злоупотреблял своим положением с целью получения неправомерной выгоды».

Ранее адвокат Порошенко Игорь Головань сообщил, что против его подзащитного на Украине возбуждено 15 новых уголовных дел, в том числе по статьям о госизмене и финансировании терроризма.