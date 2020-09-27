На Украине открыли новое дело в отношении Порошенко

Короткая ссылка
Генпрокуратура Украины возбудила новое уголовное дело в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко, сообщает издание «СТРАНА.ua», ссылаясь на Единый реестр досудебных расследований.
На Украине открыли новое дело в отношении Порошенко
  • Reuters

Уголовное дело возбуждено по заявлению юриста из команды Андрея Портнова Карины Микитян по факту сговора Порошенко и Минфина Украины относительно госгарантий по кредиту заводу «Кузня на Рыбальском».

«Сообщаем, что на основании вашего заявления о совершении уголовного производства от 29.08.2020 Офисом Генерального прокурора 15.09.2020 в Единый реестр досудебных расследований внесены ведомости по №4200000000001695 о совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины», — говорится в ответе украинского генпрокурора Ирины Венедиктовой.

Согласно материалам дела, Порошенко, занимая пост президента Украины, «злоупотреблял своим положением с целью получения неправомерной выгоды».

Ранее адвокат Порошенко Игорь Головань сообщил, что против его подзащитного на Украине возбуждено 15 новых уголовных дел, в том числе по статьям о госизмене и финансировании терроризма.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить