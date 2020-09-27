На Украине открыли новое дело в отношении Порошенко
- Reuters
Уголовное дело возбуждено по заявлению юриста из команды Андрея Портнова Карины Микитян по факту сговора Порошенко и Минфина Украины относительно госгарантий по кредиту заводу «Кузня на Рыбальском».
«Сообщаем, что на основании вашего заявления о совершении уголовного производства от 29.08.2020 Офисом Генерального прокурора 15.09.2020 в Единый реестр досудебных расследований внесены ведомости по №4200000000001695 о совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины», — говорится в ответе украинского генпрокурора Ирины Венедиктовой.
Согласно материалам дела, Порошенко, занимая пост президента Украины, «злоупотреблял своим положением с целью получения неправомерной выгоды».
Ранее адвокат Порошенко Игорь Головань сообщил, что против его подзащитного на Украине возбуждено 15 новых уголовных дел, в том числе по статьям о госизмене и финансировании терроризма.