В СБУ рассказали о вызове на допрос Медведчука и Порошенко

Короткая ссылка
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что вызывала на допрос председателя политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, а также экс-президента страны Петра Порошенко, который не явился.
В СБУ рассказали о вызове на допрос Медведчука и Порошенко
  • РИА Новости

«9 марта 2021 года следователи СБУ провели допрос гражданина Украины Медведчука В.В. Вопросы следователей касались в том числе и фактов, которые фигурируют в так называемых плёнках Медведчука — Суркова, ранее обнародованных в СМИ», — цитирует пресс-службу ведомства Интерфакс-Украина.

Там также добавили, что вызывали на допрос Порошенко.

«В рамках уголовного производства, связанного с вышеуказанными плёнками, на допрос дважды вызывался Порошенко. Но он дважды не явился на допрос», — уточнили в СБУ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях в отношении 19 юридических и восьми физических лиц, среди которых Медведчук и его жена.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить