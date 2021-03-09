В СБУ рассказали о вызове на допрос Медведчука и Порошенко
- РИА Новости
«9 марта 2021 года следователи СБУ провели допрос гражданина Украины Медведчука В.В. Вопросы следователей касались в том числе и фактов, которые фигурируют в так называемых плёнках Медведчука — Суркова, ранее обнародованных в СМИ», — цитирует пресс-службу ведомства Интерфакс-Украина.
Там также добавили, что вызывали на допрос Порошенко.
«В рамках уголовного производства, связанного с вышеуказанными плёнками, на допрос дважды вызывался Порошенко. Но он дважды не явился на допрос», — уточнили в СБУ.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях в отношении 19 юридических и восьми физических лиц, среди которых Медведчук и его жена.