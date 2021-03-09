В СБУ рассказали о вызове на допрос Медведчука и Порошенко

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что вызывала на допрос председателя политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, а также экс-президента страны Петра Порошенко, который не явился.

«9 марта 2021 года следователи СБУ провели допрос гражданина Украины Медведчука В.В. Вопросы следователей касались в том числе и фактов, которые фигурируют в так называемых плёнках Медведчука — Суркова, ранее обнародованных в СМИ», — цитирует пресс-службу ведомства Интерфакс-Украина.

Там также добавили, что вызывали на допрос Порошенко.

«В рамках уголовного производства, связанного с вышеуказанными плёнками, на допрос дважды вызывался Порошенко. Но он дважды не явился на допрос», — уточнили в СБУ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях в отношении 19 юридических и восьми физических лиц, среди которых Медведчук и его жена.