Вице-премьер Украины порассуждал о «выдворении россиян» из Крыма
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«Идёт ассимиляция и вытеснение местного населения, и это военное преступление... Сегодня там уже минимум 500 тыс. человек, которые приехали из России», — сказал Резников, его слова приводит РИА Новости.
По словам политика, если россияне не попали в Крым через Чонгар, Каланчак или Чаплинку, то их «выдворят из-за незаконного нахождения на территории Украины».
В марте Резников уже заявлял, что у Киева будет право «выдворить из Крыма» граждан России, которые переехали на полуостров с материковой части страны и тем самым стали пособниками «военного преступления».
После этого в Ассамблее славянских народов Крымского региона заявили, что слова Резникова «продиктованы злобой и истерикой», а украинские власти таким образом пытаются «сохранить остатки рейтинга».
Как заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, «судьба и будущее Крыма — навсегда с Россией, нравится это кому-то или нет».
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.