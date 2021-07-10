Вице-премьер Украины порассуждал о «выдворении россиян» из Крыма

Украинский вице-премьер Алексей Резников рассказал, что «незаконно находящиеся» в Крыму граждане России будут «выдворены» с полуострова после «возращения Крыма». Такое мнение он выразил в эфире «Украина 24».

«Идёт ассимиляция и вытеснение местного населения, и это военное преступление... Сегодня там уже минимум 500 тыс. человек, которые приехали из России», — сказал Резников, его слова приводит РИА Новости.

По словам политика, если россияне не попали в Крым через Чонгар, Каланчак или Чаплинку, то их «выдворят из-за незаконного нахождения на территории Украины».

В марте Резников уже заявлял, что у Киева будет право «выдворить из Крыма» граждан России, которые переехали на полуостров с материковой части страны и тем самым стали пособниками «военного преступления».

После этого в Ассамблее славянских народов Крымского региона заявили, что слова Резникова «продиктованы злобой и истерикой», а украинские власти таким образом пытаются «сохранить остатки рейтинга».

Как заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, «судьба и будущее Крыма — навсегда с Россией, нравится это кому-то или нет».

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.