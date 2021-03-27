В Киеве заявили о праве «выдворить» россиян из Крыма

Вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что у Киева будет право «выдворить из Крыма» граждан России, которые переехали на полуостров с материковой части страны и тем самым стали пособниками «военного преступления».

В интервью телеканалу «ДОМ» украинский политик заявил, что Россия «завезла» в Крым 500 тыс. россиян для «ассимиляции Крыма» и размытия населения «крымских татар, украинцев и так далее».

«Это военное преступление... И за это Россия точно будет нести ответственность в международном правовом плане», — сказал Резников.

По его словам, эти люди не имеют гражданства Украины и приехали «либо добровольно, либо насильно».

«Но они, по сути, пособники этого преступления, которое совершается официальной Россией, официальным Кремлём. Поэтому их судьба… Я не люблю слово «депортация»... оно носит дух сталинского режима», — сказал вице-премьер, отметив, что украинским законодательством предусмотрено выдворение из страны.

Он добавил, что к тем людям, которые въехали через КПВВ «Чонгар», «Каланчак» или «Чаплинка», «наверное, не будет вопросов».

По словам Резника, он за индивидуальный подход, потому что Украина — это цивилизованная страна, которая задекларировала, что движется в Европу.

Ранее в правительстве Крыма заявили о планах подготовить официальное обращение в ООН из-за водной блокады со стороны Украины.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.