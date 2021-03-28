В Крыму назвали истерикой заявления Киева о праве на «выдворение» россиян

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Заявление вице-премьера Украины Алексея Резникова о праве Киева «выдворить» россиян из Крыма продиктовано истерикой. Об этом заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крымского региона Роман Чегринец.

В интервью одному из телеканалов 27 марта Резников заявил, что у Киева будет право «выдворить из Крыма» граждан России, которые переехали на полуостров с материковой части страны и тем самым стали пособниками «военного преступления».

«Все их (украинской стороны. — RT) заявления продиктованы злобой и истерикой, так как на Украине все давно понимают, что никакого возвращения полуострова под контроль Украины никогда не будет», — приводит РИА Новости его слова.

По мнению Чегринца, украинские власти таким образом пытаются «сохранить остатки рейтинга».

«Но на мой личный взгляд, подобные заявления только усугубляют раскол именно украинского общества», — добавил политик.

Как ранее заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, «судьба и будущее Крыма — навсегда с Россией, нравится это кому-то или нет».

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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