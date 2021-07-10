В Крыму назвали несбыточным желание Киева «выдворить» россиян с полуострова

Глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук прокомментировал слова украинского вице-премьера Алексея Резникова о том, что власти «выдворят» россиян с полуострова после его «возвращения».

«Только сумасшедшие могут строить подобные несбыточные планы и сценарии. Крым был, есть и будет российским. Вопрос Крыма Россией решён раз и навсегда исторически. Крым исторически принадлежит России. Это право было отвоёвано у Турции в результате серии русско-турецких войн. В составе Украины же Крым оказался совершено случайно в рамках единого союзного государства, когда вопрос о независимости Украины даже близко не стоял», — сказал Форманчук РИА Новости.

Он призвал Киев не тратить силы и «скудные государственные деньги» на разработку сценариев и планов по «возвращению Крыма».

«Бесполезно и напрасно. Занимайтесь чем-то другим и созидательным», — сказал Форманчук.

Ранее украинский вице-премьер Резников рассказал, что «незаконно находящиеся» в Крыму граждане России будут «выдворены» с полуострова после «возращения Крыма». Об этом же он заявлял в марте. По словам политика, у Киева будет право «выдворить из Крыма» граждан России, которые переехали на полуостров с материковой части страны и тем самым стали пособниками «военного преступления».

После этого в Ассамблее славянских народов Крымского региона заявили, что слова Резникова «продиктованы злобой и истерикой», а украинские власти таким образом пытаются «сохранить остатки рейтинга».

Как заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, «судьба и будущее Крыма — навсегда с Россией, нравится это кому-то или нет».

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.