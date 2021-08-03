В Совфеде осудили заявление Зеленского о Крыме

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Крым «никогда не будет русской территорией».

«Киеву, у которого нет средств для проведения ежегодной «Крымской платформы», игнорирующему политическую волю крымчан, следует понимать, что необходимо найти выход из глубочайшего экономического кризиса, в котором оказалось государство, в том числе после разрыва экономически выгодных двусторонних отношений, а не вспоминать о доходном полуострове», — подчеркнула Ковитиди.

Ранее Зеленский заявил, что Крым «никогда не будет русской территорией».

Украинский лидер отметил, что люди, которые «оккупировали» полуостров, «никогда не будут любить Крым» так, как любят на Украине.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума — большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.