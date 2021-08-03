В Совфеде осудили заявление Зеленского о Крыме

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Крым «никогда не будет русской территорией».
В Совфеде осудили заявление Зеленского о Крыме
  • РИА Новости

«Киеву, у которого нет средств для проведения ежегодной «Крымской платформы», игнорирующему политическую волю крымчан, следует понимать, что необходимо найти выход из глубочайшего экономического кризиса, в котором оказалось государство, в том числе после разрыва экономически выгодных двусторонних отношений, а не вспоминать о доходном полуострове», — подчеркнула Ковитиди.

Ранее Зеленский заявил, что Крым «никогда не будет русской территорией».

Украинский лидер отметил, что люди, которые «оккупировали» полуостров, «никогда не будут любить Крым» так, как любят на Украине.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума — большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить