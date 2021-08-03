Зеленский заявил, что Крым «никогда не будет русской территорией»

Крым «никогда не будет русской территорией», заявил президент Украины Владимир Зеленский. Отвечая на вопрос о Крымском полуострове, он выразил уверенность в том, что крымские города «вернутся домой».

«Вот эти люди, которые оккупировали, они никогда не будут любить Крым так, как любим мы. Для тебя эта природа — уникальна, для тебя это море — это детство, эти рапаны — они вкусные. Когда ты кушаешь эти рапаны... Я ищу, а где там песочек, потому что в детстве было так — на зубах. Это же невозможно привить. Это — моё. Я этот Крым знаю... Это моя земля, это не их земля», — сказал президент Украины в интервью телеканалу «Дом».

Он подчеркнул, что Крым «никогда не будет русской территорией».

«Их поколения здесь расти не будут, и дети их тут не находятся, и умирать они за нашу землю не будут. Это никогда не будет русской территорией, просто никогда», — сказал Зеленский.

Глава государства подытожил, что крымские города «вернутся к себе домой, вопрос времени».

В конце апреля рабочая группа, сформированная крымскими властями, передала в Следственный комитет и ФСБ России документы для возбуждения уголовного дела по факту организации Украиной водной блокады Крыма. Как отмечал полпред президента России в ЮФО Владимир Устинов, Киев умышленно создаёт условия для ухудшения экологической обстановки в Крыму.

Россия обратилась в ЕСПЧ с межгосударственной жалобой против Украины, в частности, из-за водной блокады Крыма, а крымские власти выразили готовность предоставить доказательства блокады.

Кроме того, в российском МИД напомнили украинскому президенту об энергетической блокаде полуострова и блокаде железнодорожного сообщения.

Как заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, «судьба и будущее Крыма — навсегда с Россией, нравится это кому-то или нет». Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума — большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.