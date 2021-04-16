Захарова напомнила Зеленскому об энергоблокаде Крыма

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что реализация «Северного потока — 2» относится к вопросу энергетической войны. Дипломат напомнила главе Украины об энергетической и водной блокаде Крыма.

«Энергетическая война — это энергоблокада Крыма», — написала Захарова в Facebook.

Она напомнила, что в октябре 2015 года так называемые крымскотатарские и украинские активисты повредили опоры линий электропередачи, связывающих Крым с Украиной.

«20—22 ноября того же года неизвестные взорвали опоры четырёх ЛЭП, в результате чего были полностью прекращены поставки электроэнергии в Крым и часть прилегающей к нему территории самой Украины», — добавила она.

Дипломат отметила, что в сочетании с водной блокадой и блокадой железнодорожного сообщения это «уже получается не просто энергетическая война, а энергетическая война, результатом которой мог быть геноцид».

«Россия ответила на развязанную киевским режимом против крымчан энергетическую войну асимметрично — строительством инфраструктуры, необходимой для жизнеобеспечения Крыма», — заявила представитель МИД.

Попытки Киева осуществить транспортную блокаду полуострова обернулись строительством Россией Крымского моста — крупнейшего инфраструктурного проекта на всём постсоветском пространстве за последние годы, подчеркнула Захарова.

«Вот это всё и есть энергетическая война киевского режима, решительный и мирный ответ на которую дала Россия. А проект «Северный поток — 2» — это бизнес, цивилизованный и выгодный», подытожила представитель ведомства.

Ранее Зеленский назвал вопрос с «Северным потоком — 2» энергетической войной.

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг признал, что НАТО не смогло выработать общей позиции по поводу проекта.