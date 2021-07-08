Полпред: Украина умышленно создаёт условия для ухудшения экологии в Крыму
- РИА Новости
Об этом он сказал в ходе совещания по вопросам национальной безопасности в макрорегионе, затрагивая тему экологической ситуации в Крыму и Севастополе.
«Эти регионы округа вплотную столкнулись с внешнеполитическим давлением со стороны Украины, которая умышленно создаёт условия для ухудшения экологической обстановки на Крымском полуострове», — цитирует его ТАСС.
Он отметил, что в текущей, достаточно сложной ситуации с водоснабжением на полуострове необходимо обеспечить максимально возможный экологический контроль за предпринимаемыми мерами по обеспечению населения и хозяйств водой.
В конце апреля рабочая группа, сформированная крымскими властями, передала в Следственный комитет и ФСБ России документы для возбуждения уголовного дела по факту организации водной блокады Крыма.