Полпред: Украина умышленно создаёт условия для ухудшения экологии в Крыму

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Полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов заявил, что Украина умышленно создаёт условия для ухудшения экологической обстановки в Крыму.
Полпред: Украина умышленно создаёт условия для ухудшения экологии в Крыму
  • РИА Новости

Об этом он сказал в ходе совещания по вопросам национальной безопасности в макрорегионе, затрагивая тему экологической ситуации в Крыму и Севастополе.

«Эти регионы округа вплотную столкнулись с внешнеполитическим давлением со стороны Украины, которая умышленно создаёт условия для ухудшения экологической обстановки на Крымском полуострове», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что в текущей, достаточно сложной ситуации с водоснабжением на полуострове необходимо обеспечить максимально возможный экологический контроль за предпринимаемыми мерами по обеспечению населения и хозяйств водой.

В конце апреля рабочая группа, сформированная крымскими властями, передала в Следственный комитет и ФСБ России документы для возбуждения уголовного дела по факту организации водной блокады Крыма.

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