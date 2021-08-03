Джабаров назвал популистским заявление Зеленского о Крыме

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Крым «никогда не будет русской территорией».

По словам Джабарова, Зеленский «должен почаще смотреть в учебники истории».

Он напомнил, что это «исконно российская» земля, которая была присоединена к Российской империи и осваивалась ею.

Собеседник RT также подчеркнул, что «волюнтаристским решением» Крым был передан Украине, но это не значит, что он стал украинским.

Кроме того, парламентарий отметил, что народ Крыма на референдуме чётко выразил желание вернуться в состав России.

«Как они (власти Украины. — RT) любили Крым — я лично видел, я бывал в Крыму после распада Советского Союза: в 1996 году, в 2002 году. Полное запустение, ужасные разбитые дороги... Ничего не вкладывала Украина в развитие Крыма... Для народа Крыма это были годы разрухи, развала», — пояснил Джабаров.

Сенатор добавил, что «как Россия любит Крым, на самом деле никто не может любить».

Парламентарий также выразил мнение, что Зеленскому не нужно «раскачивать» эту тему.

«Пусть они хотя бы однажды спросят у населения Крыма, хотят ли они вернуться на Украину. Я думаю, что даже в страшном сне они не дадут такого согласия. Надо относиться к таким заявлениям как к чисто популистским», — заключил он.

Ранее Зеленский заявил, что Крым «никогда не будет русской территорией».

Украинский лидер отметил, что люди, которые «оккупировали» полуостров, «никогда не будут любить Крым» так, как любят они.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума — большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.