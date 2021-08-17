В Госдуме высказались по поводу слов Януковича о главной ошибке Украины за 30 лет

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего украинского президента Виктора Януковича, который назвал главной ошибкой Украины за 30 лет независимости отказ от добрососедства с Россией.
В Госдуме высказались по поводу слов Януковича о главной ошибке Украины за 30 лет
  • РИА Новости

По словам Бальбека, на сегодняшней Украине «нет авторитетной политической силы», которая могла бы оценить слова экс-президента страны.

«Оппозиция раздроблена, инакомыслие жестоко подавляется. Главная ошибка Украины за 30 лет — это слепая националистическая одновекторная политика», — отметил депутат.

По мнению собеседника RT, в итоге «страна в убытке», а конфликт на юго-востоке Украины продолжается.

«И это ещё не конечная точка в череде украинских политических ошибок», — заключил парламентарий.

Ранее Янукович в своём обращении назвал главной ошибкой Украины за 30 лет независимости отказ от добрососедства с Россией.

Экс-президент Украины заявил, что отказ от России привёл страну к расколу в обществе, социальной нестабильности, глубокому экономическому кризису, разгулу националистов, преследованию оппозиции, а также закрытию неугодных СМИ.

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