Янукович рассказал о главной ошибке Украины за 30 лет

Бывший украинский президент Виктор Янукович в своём обращении назвал главной ошибкой Украины за 30 лет независимости отказ от добрососедства с Россией.

Об этом сообщило РИА Новости.

Украина отпразднует 30-летнюю годовщину независимости 24 августа.

«По моему глубокому убеждению, главной ошибкой в нашей 30-летней истории было не обманутое доверие к России, а отказ от добрососедства с ней», — заявил Янукович.

Экс-президент Украины заявил, что отказ от России привёл страну к расколу в обществе, социальной нестабильности, глубокому экономическому кризису, разгулу националистов, преследованию оппозиции, а также закрытию неугодных СМИ.

Ранее Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство о проведении заочного расследования в отношении бывшего украинского президента Виктора Януковича по делу о стрельбе во время акций протеста в ходе событий «евромайдана» в 2014 году.