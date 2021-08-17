Янукович рассказал о главной ошибке Украины за 30 лет

Короткая ссылка
Бывший украинский президент Виктор Янукович в своём обращении назвал главной ошибкой Украины за 30 лет независимости отказ от добрососедства с Россией.

Об этом сообщило РИА Новости.

Украина отпразднует 30-летнюю годовщину независимости 24 августа. 

«По моему глубокому убеждению, главной ошибкой в нашей 30-летней истории было не обманутое доверие к России, а отказ от добрососедства с ней», — заявил Янукович.

Экс-президент Украины заявил, что отказ от России привёл страну к расколу в обществе, социальной нестабильности, глубокому экономическому кризису, разгулу националистов, преследованию оппозиции, а также закрытию неугодных СМИ.

Ранее Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство о проведении заочного расследования в отношении бывшего украинского президента Виктора Януковича по делу о стрельбе во время акций протеста в ходе событий «евромайдана» в 2014 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить