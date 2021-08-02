Суд разрешил заочное расследование против Януковича по делу «майдана»

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Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство о проведении заочного расследования в отношении бывшего украинского президента Виктора Януковича по делу о стрельбе во время акций протеста в ходе событий «евромайдана» в 2014 году.
Суд разрешил заочное расследование против Януковича по делу «майдана»
  • Reuters

Об этом говорится в сообщении офиса генпрокурора Украины в Telegram-канале.

Суд удовлетворил ходатайство следователя Госбюро расследований о «предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего президента Украины в уголовном производстве по фактам организации ряда тяжких и особо тяжких насильственных преступлений, в том числе умышленных убийств, совершённых в отношении митингующих в феврале 2014 в центральной части города Киева».

В мае генпрокурор Украины Ирина Венедиктова  рассказала, что Россия отказала в экстрадиции Януковича.

Она заявляла, что Киев намерен снова подать запрос об экстрадиции.

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