Суд разрешил заочное расследование против Януковича по делу «майдана»
- Reuters
Об этом говорится в сообщении офиса генпрокурора Украины в Telegram-канале.
Суд удовлетворил ходатайство следователя Госбюро расследований о «предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего президента Украины в уголовном производстве по фактам организации ряда тяжких и особо тяжких насильственных преступлений, в том числе умышленных убийств, совершённых в отношении митингующих в феврале 2014 в центральной части города Киева».
В мае генпрокурор Украины Ирина Венедиктова рассказала, что Россия отказала в экстрадиции Януковича.
Она заявляла, что Киев намерен снова подать запрос об экстрадиции.