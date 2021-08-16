Восточный отток: как отъезд трудоспособного населения может сказаться на будущем Украины

Советник главы Федерации работодателей Украины по экономическим вопросам Павел Вернивский заявил, что через 10—15 лет дефолты в стране станут обыденностью. Одной из причин такого сценария он назвал непрекращающуюся миграцию украинцев, в результате которой происходит регулярный отток трудоспособного населения. На проблему сокращения населения на Украине ранее указывали и в ООН. Согласно отчёту организации, количество жителей в республике к 2050 году сократится на 20% и составит около 35 млн человек. Отдельно подчёркивалось, что только за один год из страны выехали почти пять миллионов человек. По мнению экспертов, украинцы стремятся за границу из-за отсутствия перспектив на родине: рабочих мест не хватает, зарплаты низкие, тогда как в Европе специалисты с востока востребованы.

Дефолты на Украине в ближайшем будущем могут стать обыденным делом. Об этом изданию «Главред» заявил советник главы Федерации работодателей Украины по экономическим вопросам Павел Вернивский. По его словам, такое развитие ситуации возможно из-за сокращения населения в стране в связи с миграцией и негативной демографической тенденцией.

«Я думаю, через 10—15 лет дефолты будут нашей обыденностью», — сказал Вернивский, добавив, что к этому приведёт увеличивающаяся долговая нагрузка на каждого отдельного налогоплательщика.

При этом среди основных причин миграции советник назвал в том числе и дискриминацию населения по языковому принципу.

«Украина может позволить себе терять людей, если они говорят на неправильном языке? Нет, не может. А те, кто считает наоборот, просто не понимают, куда они ведут страну», — отметил Вернивский.

За лучшей жизнью

Напомним, согласно последнему отчёту ООН «Основные показатели международной миграции на 2020 год», число мигрантов с Украины в прошлом году составило почти 5 млн человек. Эти данные подтверждают и в Институте демографии и социальных исследований им. Птухи НАН Украины.

Также по теме Выгодный отток: почему Киев не считает проблему сокращения населения катастрофой Массовый выезд населения на заработки в другие страны — это не катастрофа, а «мегавызов», считает глава МИД Украины Павел Климкин....

«По меньшей мере 3 млн, как максимум — 5 млн человек», — подтвердила директор института Элла Либанова на форуме «Украина 30. Трудовые ресурсы» в июле нынешнего года.

Из этого числа 1,5 млн украинцев работают в Польше, ещё почти 180 тыс. — в Чехии, сообщили присутствовавшие на форуме посол Украины в Польше Андрей Дещица и посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис, подчеркнув, что в этих странах украинцы в среднем зарабатывают более €1 тыс. в месяц.

По мнению экспертов, опрошенных RT, прогноз Павла Вернивского вполне оправдан.

«Несмотря на то что на первом этапе эти украинцы привозят много денег в страну, которые впоследствии попадают на украинский рынок и благодаря которым поддерживается экономика, через пять-шесть лет работы за рубежом они обустраиваются, в том числе у них появляются там семьи, и на Украину они уже не возвращаются. В итоге этого процесса страна теряет работоспособную и квалифицированную часть своего населения, которая является одним из важнейших факторов для зарубежных инвестиций в страну», — пояснил в разговоре с RT политолог Андрей Суздальцев.

Эксперты также указывают на упоминание Вернивским языковой дискриминации как одной из причин миграции украинцев. По мнению старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко, русскоязычные украинцы более конкурентоспособны, чем те, кто говорит только на мове.

Украинские рабочие стоят в очереди, чтобы получить документы для регистрации перед отъездом в Польшу в международном аэропорту Борисполь

© REUTERS/Valentyn Ogirenko

«Объективно русскоязычные специалисты на Украине оказываются более конкурентными, поскольку владеют двумя и более языками. Кроме того, они не зашорены националистическими идеями и верноподданническими чувствами. Соответственно, их исполнение работы более объективное и высококвалифицированное», — пояснил Оленченко в разговоре с RT.

И из-за подобной деструктивной политики Украина лишается перспектив в восстановлении экономики и её дальнейшего развития.

Также по теме «Он не заставит изменить свои привычки»: как КС Украины одобрил закон о государственном языке КС Украины признал закон о государственном языке конституционным. Депутаты Рады ещё в 2019 году подали прошение о его проверке, так...

«К сожалению, киевская власть поддерживает тенденции вытеснения конкурентоспособных специалистов, которые могли бы содействовать восстановлению благосостояния Украины», — добавил эксперт.

Напомним, 16 июля 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ был подписан ещё при президентстве Петра Порошенко. Согласно документу жители страны обязаны во всех сферах общественной жизни говорить исключительно на украинском языке. Использование других языков, например русского, в сфере услуг, искусства и других областях чревато санкциями.

Позднее, когда к власти на Украине пришёл Владимир Зеленский, им было инициировано принятие закона о коренных народах страны, формулировка которого исключала из этой категории русских и ряд других коренных жителей Украины.

Трудолюбивы и лояльны

По словам аналитиков, основными направлениями для миграции украинцев стали Германия, Чехия и Польша. При этом последняя в большей степени рада принимать у себя квалифицированные кадры с Украины, о чём свидетельствует февральское исследование «Барометр польского рынка труда», проведённое польской рекрутинговой компанией по подбору персонала Personnel Service.

Согласно выводам экспертов, до пандемии украинцев нанимала каждая десятая польская фирма, сейчас же предложить им работу готова каждая четвёртая местная компания. Отмечается, что предпочтение сотрудникам с востока отдаётся в связи с тем, что они трудолюбивы, опытны, квалифицированы, лояльны и быстро адаптируются к местным реалиям.

Также по теме «Пристёгивайте ремни безопасности»: ждёт ли Украину массовая миграция населения Украина потеряла статус государства, которое продаёт качественные, но недорогие продукты питания. На сегодняшний день овощи, мясо и...

По словам политолога Андрея Суздальцева, тенденция к отъезду украинцев из страны обусловлена отсутствием перспектив для развития как в карьерном, так и в личном плане.

«Украинцы покидают страну не только из-за безработицы, но и по причине поразительно низкой оплаты труда, которая не позволяет им элементарно выживать. На Западе же они востребованы и вписываются в расовые особенности европейских стран. К тому же это образованные, квалифицированные и трудолюбивые люди», — сказал Суздальцев в разговоре с RT.

В свою очередь, политолог Александр Асафов подчёркивает, что ситуация с потерей трудоспособного населения должна оцениваться Киевом как весьма тревожная.

«На таких руинах, в которых находится украинская экономика, специалисты не востребованы, а вот в Польше и Германии они нужны. Поэтому они туда и едут работать», — отметил эксперт в комментарии RT.

Вместе с тем, по словам Асафова, власти Украины прекрасно понимают, что положение с квалифицированными кадрами в стране довольно удручающее.

«Этим и было вызвано обращение Зеленского (во время инаугурации. — RT), в котором он призывал всех украинцев вернуться и строить страну вместе. Его призыв продемонстрировал, что ситуация в стране критическая», — добавил Асафов.

Но западным партнёрам ослабленная и погрязшая в долгах Украина гораздо выгоднее, так как ею можно легко манипулировать, считает эксперт.

Заброшенный хлебозавод №1 на Украине

© www.explorer.kiev.ua

«Можно сказать, что украинская экономика существует в постоянном дефолте уже несколько лет. Но поскольку Украина — это инструмент для крупных международных акторов, который используется для создания проблем для России, то её экономику вне зависимости от каких-то объективных факторов, в том числе отъезда большей части работоспособного населения, будут поддерживать субсидиями, кредитами», — добавил Асафов.

В свою очередь, Андрей Суздальцев указал, что в Киеве слишком заняты сиюминутной борьбой за власть, чтобы вплотную заняться решением насущных проблем народа.

«На территории Украины власти страны живут своей жизнью, в то время как народ занят вопросом выживания. Вместо реформ, создания новых рабочих мест власти вели переговоры с ЕС о безвизовом режиме, чтобы украинцы там устраивали свою жизнь самостоятельно», — сказал собеседник RT.

Миграция и демографический кризис

Стоит отметить, что сокращение населения Украины связано не только с вопросом трудовой миграции, из-за которой из страны вымываются трудовые ресурсы, но и с разворачивающимся демографическим кризисом. Согласно последнему отчёту ООН «Перспективы мирового населения — 2019», население страны к 2050 году может сократиться на 20%. Таким образом, менее чем через 30 лет на Украине из 43,7 млн человек останется только около 35 млн.



При этом данные об исходной численности Украины, которыми оперирует ООН, вызывают большие сомнения, так как в них включены жители Крыма и Севастополя, с 2014 года являющихся российскими территориями.

К тому же в последний раз всеобщая перепись населения в стране проводилась 20 лет назад — в 2001 году. И несмотря на обещания президента Владимира Зеленского и его команды провести перепись населения в первые 100 дней после прихода к власти, сбор данных так и не был начат. Вместо него была проведена так называемая пробная перепись, согласно которой численность населения страны на 1 декабря 2019 года составила 37 млн 289 тыс. человек без учёта неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей.

Помимо этого, согласно украинской платформе открытых данных Opendatabot, рождаемость в республике за десять лет снизилась на 40%.

Исходя из данных Opendatabot, в 2020 году на Украине была зафиксирована самая низкая рождаемость и самая высокая смертность за последние десять лет: родились 293 457 человек, умерли — 616 835.

На этом фоне Институт демографии им. Птухи представил Министерству социальной политики Украины прогноз, согласно которому к 2050 году в стране будут проживать 11,7 млн пенсионеров, тогда как плательщиков взносов будет только 9,7 млн.

По мнению Андрея Суздальцева, для того чтобы ситуация на Украине начала меняться в лучшую сторону и количество работающих было хотя бы не меньше тех, кто уже вышел на пенсию, Киеву необходимо начать преображать экономику.

«Для начала следовало бы объявить об отсутствии войны и прекратить экспорт труда», — считает эксперт.

Однако, по словам Александра Асафова, украинские власти сейчас крайне несамостоятельны в своих решениях.

«Коридор возможностей киевской власти весьма ограничен. Они могут только об этом говорить, а для того чтобы удержать специалистов, им надо платить», — подчеркнул политолог.

При этом он отметил, что свободных денег на это в Киеве нет, так как укрепление финансовой независимости и экономической стабильности не входит в интересы Запада.

«Украина нужна именно закредитованной, и кредитов будет только больше. Ведь она не субъект международных политических процессов, а объект», — резюмировал Асафов.