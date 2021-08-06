«Был, есть и будет российским»: Шойгу ответил на заявления Зеленского о Крыме

Министр обороны России Сергей Шойгу ответил одесским анекдотом на заявления президента Украины Владимира Зеленского о Крыме. Он также подчеркнул, что украинские руководители «приходят и уходят», а полуостров «был, есть и будет российским». Ранее Зеленский заявил, что Крым «никогда не станет территорией РФ» и возвращение полуострова в состав Украины якобы «вопрос времени». Между тем в Совфеде выразили уверенность, что отношения между странами нормализуются после того, как из руководства Украины уйдут те, кто проводит русофобскую политику.

Министр обороны России Сергей Шойгу ответил одесским анекдотом президенту Украины Владимиру Зеленскому на его недавние заявления про Крым.

«Знаете, есть старый одесский анекдот, когда приезжий спрашивает на Соборке о неработающем фонтане: «А здесь бил фонтан?» На что одессит ему отвечает: «Почему бил? Он бил, есть и будет», — сказал Шойгу в ходе рабочей поездки в Красноярск.

Глава Минобороны РФ подчеркнул, что статус Крымского полуострова не претерпит изменений.

«Так и с Крымом. Руководители Украины приходят и уходят. А Крым всегда был, есть и будет российским», — добавил он.

На этой неделе украинский телеканал «Наш» опубликовал ряд заявлений Владимира Зеленского относительно Крыма. В частности, глава государства назвал Крым «своей землёй», заявив, что эта территория якобы «никогда не будет российской», а её возвращение в состав Украины — «вопрос времени». Также, по его мнению, россияне «никогда не будут любить Крым так», как украинцы.

Вдобавок он высказал мнение, что Россия якобы будет сожалеть о своих действиях в отношении Крымского полуострова.

«Российская история будет ещё оплакивать свои же шаги и решения по поводу Крыма», — сказал Зеленский.

Он назвал Крым «первой спичкой», из-за которой отношения украинцев и россиян ухудшились, вероятно, на несколько поколений.

В марте 2014 года в Крыму был проведён референдум, в рамках которого большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией, после чего эта территория вошла в состав РФ. При этом российские официальные лица неоднократно отмечали, что вопрос Крыма закрыт, поскольку это субъект Российской Федерации.

Сергей Шойгу / Владимир Зеленский

© РИА Новости / Reuters

Кроме того, Владимир Зеленский призвал жителей Донбасса, которые считают себя русскими, уезжать в Россию. По его словам, для этих граждан будет «большой ошибкой» оставаться в этом регионе, поскольку он «никогда не будет русской территорией». Он указал, что в Донбассе без Украины «цивилизации не будет».

«Поэтому я считаю: если ты любишь Россию и всю жизнь пребывал на территории Украины и чувствовал, что это Россия, то ты должен понять, что во имя своих детей и внуков тебе уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно», — заявил он.

«Зеленский может фантазировать что угодно»

Как отметил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, «спички», про которые говорит Владимир Зеленский, зажгли в своё время как раз украинские политики.

«Независимая Украина строилась за счёт вытеснения всего русского и российского с территории Украины. При этом они хотели, конечно, чтобы Россия им поставляла всё даром. Какой-то период так и было, но потом рациональность в наших действиях стала преобладать, и отношения начали выстраиваться на основе экономических и политических интересов. Ситуация складывалась неплохо, но именно Украина испортила отношения с Россией. И говорить о том, что Крым испортил отношения на многие поколения вперёд, — совершеннейшая неправда», — пояснил сенатор в беседе с RT.

Он отметил, что именно пришедшие к власти на Украине националисты проводят явно выраженную русофобскую политику, которая портит двусторонние отношения.

«Вот когда уйдут эти личности, перестанут влиять на руководство Украины, отношения двух стран исправятся. Они восстановятся и будут нормальными, дружескими. Во всяком случае, придут люди — я уверен, что не так много на это времени уйдёт, — которые понимают, что будущее Украины есть только союзе с Россией», — пояснил он.

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В свою очередь, зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа подчеркнул, что отношения между Москвой и Киевом испортила позиция Украины, которая, выполняя директивы Вашингтона, на протяжении многих лет проводит русофобскую политику.

«Позиция по разрушению культуры наших народов, исторических памятников и общей веры привела к «майдану», к жертвам среди людей и к тому, что большинство жителей Крыма выступили за возвращение в Россию. Вот и всё. А Зеленский может там фантазировать что угодно», — заявил собеседник RT.

В то же время председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий призвал украинские власти отказаться от националистической риторики, которая уже обернулась для страны «непоправимыми последствиями».

«Если украинская власть продолжит следовать такому курсу, ни о каком единстве в стране, где половина населения говорит на русском языке, где у огромного числа жителей есть родственники в России, речи идти не будет! Украина и так сегодня стремительно теряет население, люди переезжают либо в Россию, либо в Европу», — написал он в своём Telegram-канале.