«Профанация и голая пропаганда»: зачем Киев заявил о «преступлениях» России против культурного наследия в Крыму

Украина направила в офис прокурора Международного уголовного суда информационное сообщение о «преступлениях» властей РФ против культурного наследия в Крыму, заявила генпрокурор страны Ирина Венедиктова. По её словам, Киев якобы собрал «огромный массив доказательств» присвоения и разрушения такого рода объектов. В Совете Федерации РФ раскритиковали шаг украинских властей. Как отметили сенаторы, именно после воссоединения полуострова с РФ его культурные ценности оказались под защитой и получили вторую жизнь. По мнению экспертов, заявления Генпрокуратуры Украины — пропаганда, озвученная в преддверии проведения саммита «Крымской платформы», чтобы подогреть к мероприятию интерес мирового сообщества.

Киев направил в офис прокурора Международного уголовного суда информационное сообщение о «преступлениях» против культурного наследия в Крыму. Об этом сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

«Отправляем в офис прокурора Международного уголовного суда очередное информационное сообщение, касающееся военных преступлений против объектов культурного наследия на временно оккупированной территории полуострова Крым», — написала Венедиктова на своей странице в Facebook.

По её словам, Киевом якобы был собран большой массив «доказательств».

«В документе приведены доказательства широкомасштабного разрушения и присвоения объектов культурного наследия: древний город Херсонес Таврический и его хоры; историческая среда столицы крымских ханов в Бахчисарае — Ханский дворец, Чуфут-Кале; Крымская астрофизическая обсерватория; Башня Константина и Доковая Башня в городе Феодосии; Церковь Иоанна Предтечи в городе Керчи», — отметила генпрокурор.

По версии Киева, якобы десятки объектов культурного наследия Украины были «уничтожены» из-за строительства трассы «Таврида» и Крымского моста. В информационном сообщении речь идёт также о многочисленных случаях «незаконных» археологических раскопок.

Венедиктова также сообщила, что культурные ценности, находящиеся в музеях Крыма и Севастополя, а также культурное наследие, расположенное на этой территории, якобы «являются собственностью государства Украина, национальным богатством, неотъемлемой составляющей национального культурного достояния и охраняется как национальным законодательством, так и международным правом».

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В России отреагировали на это заявление украинского генпрокурора. Как заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в комментарии RT, когда Крым был в составе Украины, его культурное наследие пришло «в тотальный упадок».

«Всё разрушалось, всё разворовывалось, всё частично застраивалось. Были попытки откусить часть земли у того или иного объекта, который является объектом культурного наследия. Я думаю, что они больше внимания должны обратить на своё культурное наследие, на Украину, потому что там ситуация приблизительно такая, как в Крыму, когда он был в составе Украины», — отметил сенатор.

Однако после воссоединения полуострова с РФ его культурные ценности оказались под защитой Российской Федерации и «получили второе дыхание, вторую жизнь», сообщил Цеков.

«Культуре в российском Крыму уделяется огромное значение — и музеям, и историко-культурным заповедникам, которых в Крыму множество, и объектам культурного наследия», — констатировал Цеков.

В свою очередь сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в беседе с RT рассказала, что в республике реализован системный подход к охране объектов культурного наследия. При этом сенатор раскритиковала попытку киевских властей дискредитировать усилия российской стороны в этой сфере.

«Каким образом сформирована соответствующая правовая доказательная база, если представители Украины не имели возможности действовать в Крыму? Каким образом была собрана фактура и представлена оценка? Так же украинские юристы могут исследовать дно Марианской впадины. На кого сделан расчёт? Неужели их западные коллеги наберутся смелости серьёзно отнестись к таким документам?» — подчеркнула Ольга Ковитиди.

Политический контекст

Напомним, Крым стал российским регионом после того, как весной 2014 года там был проведён референдум, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с РФ.

Вид на Крым

РИА Новости

© Илья Питалев

Однако Украина не признала волеизъявление крымчан и до сих пор считает регион «временно оккупированным». Не так давно президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «Дом» назвал Крым «своей землёй», отметив, что эта территория якобы «никогда не будет российской».

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Кроме того, Киев время от времени обещает «вернуть» утраченные земли. Так, вице-премьер Украины Алексей Резников сообщил о возможном, на его взгляд, сценарии «возврата» Крыма, предположив, что это произойдёт «в обозримом будущем».

Кроме того, Украина инициировала создание «Крымской платформы» — по словам Зеленского, это «международная площадка для поиска и дальнейшего воплощения в жизнь комплекса мер по деоккупации полуострова и защите прав крымчан».

Однако Москва неоднократно подчёркивала, что вопрос о принадлежности полуострова закрыт. Как сообщал ранее президент России Владимир Путин, референдум был проведён «в строгом соответствии с международным правом, с уставом Организации Объединённых Наций». Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что «судьба и будущее Крыма — навсегда с Россией, нравится это кому-то или нет». При этом «Крымскую платформу» он назвал «шабашем», на котором страны Запада будут «продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти».

«Подогреть интерес мирового сообщества»

Как отметил в разговоре с RT замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, «необоснованные и противоречащие действительности» заявления Украины о «преступлениях» против культурного наследия в Крыму и отправку соответствующего сообщения в Международный уголовный суд следует рассматривать в первую очередь в контексте подготовки к саммиту «Крымской платформы».

«Под это ключевое идеологическое мероприятие Киевом и подтягиваются такого рода искусственно созданные инфоповоды. Они призваны продемонстрировать значимость темы Крыма для Украины, а также поддержку действий страны мировым сообществом. В этом контексте Киев предпринимает масштабные пропагандистские усилия, направленные прежде всего на западные страны, чтобы сформировать там соответствующее мнение о происходящем в Крыму», — заявил аналитик.

В свою очередь старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT отметил, что заявления генпрокурора Украины — «профанация и голая пропаганда», озвученная в преддверии проведения саммита «Крымской платформы».

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«Но данному мероприятию даже это не поможет. На нём страны Прибалтики будут восхищаться последовательностью Украины по так называемому «крымскому вопросу», а Киев будет петь дифирамбы тому, как ловко балтийские республики организовывают свою пропаганду по этому поводу. Но конкретных материалов для обсуждения ни у кого из участников этого саммита не будет. Сейчас же Киеву надо хоть как-то подогреть интерес мирового сообщества к этой теме», — пояснил аналитик.

При этом, как сообщил Шаповалов, уже сейчас понятно, что саммит «Крымской платформы» «провалился».

«Киев позиционировал его как проект продвижения своих интересов, однако ни один из ведущих мировых лидеров значимых государств мира «Крымскую платформу» не посетит. Но украинские власти всё равно стремятся закрепить в сознании западного обывателя образ Украины как страны, которая заботится о Крыме и о его историческом наследии», — сказал эксперт.

Однако на деле именно в период вхождения Крыма в состав Украины Киев не только не заботился о его культурных ценностях, но и разрушал их, констатировал Шаповалов. По его словам, политика украинских властей способствовала разграблению полуострова, поскольку без какого-либо контроля со стороны государства захватывались земли, имеющие отношение к объектам культурного наследия, и возводились незаконные постройки.

«Кроме того, на поддержание исторического и культурного наследия этого региона украинские власти практически не выделяли никаких ресурсов. Их никогда не интересовали Херсонес или Ханский дворец в Бахчисарае, зато акцент был сделан на вышиванках, древних украх и так далее. Сейчас же, когда Крым является российской территорией, Москва направила туда колоссальные средства, чтобы сохранить наследие полуострова», — подчеркнул аналитик.

Территория национального заповедника «Херсонес Таврический» в Севастополе

РИА Новости

© Владимир Астапкович

Шаповалов напомнил, что общий объём финансирования мероприятий в рамках госпрограммы по развитию культуры, архивного дела и сохранению объектов культурного наследия Республики Крым с 2017 по 2024 год составляет более 28 млрд рублей. Эти деньги пойдут в том числе на выполнение работ по капитальному ремонту объектов культуры и культурного наследия, восстановление воинских захоронений, установку мемориальных знаков и работу с архивными документами.

«При этом все археологические действия проводятся и будут проводиться абсолютно законно и в соответствии с нормами российского законодательства», — заключил эксперт.