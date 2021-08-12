Лавров назвал шабашем запланированную Киевом «Крымскую платформу»

Глава МИД России Сергей Лавров назвал шабашем запланированный украинскими властями саммит «Крымской платформы».

Об этом министр заявил в ходе встречи с участниками арт-кластера «Таврида».

«Через неделю состоится очередной шабаш — «Крымская платформа», на которой Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти», — цитирует ТАСС главу российского внешнеполитического ведомства.

Также министр назвал позорной позицию западных стран, которые поощрили переворот на Украине. Он обратил внимание на то, что происходит с русским языком на Украине и «как пытаются всячески оскорбить свободное волеизъявление народа Крыма».

Саммит «Крымской платформы» планируется на 23 августа.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала представителей украинских властей «мазохистами» в связи с их намерением провести международный саммит «Крымской платформы».

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.