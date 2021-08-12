В Совфеде прокомментировали заявления касательно объектов культурного наследия в Крыму

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой о подписании информационного сообщения в Международный уголовный суд касательно «преступлений против культурного наследия в Крыму».

По мнению сенатора, сейчас культурные ценности в Крыму находятся под защитой Российской Федерации.

«Они после воссоединения Крыма с Россией получили второе дыхание, вторую жизнь. Культуре в российском Крыму уделяется огромное значение — и музеям, историко-культурным заповедникам, которых множество в Крыму, и объектам культурного наследия», — отметил Цеков.

Он добавил, что в период нахождения Крыма в составе Украины культурное наследие пришло «в тотальный упадок».

«Всё разрушалось, всё разворовывалось, всё частично застраивалось. Были попытки откусить часть земли у того или иного объекта, который является объектом культурного наследия. Я думаю, что они больше внимания должны обратить на своё культурное наследие, на Украину, потому что там ситуация приблизительно такая, как в Крыму, когда он был в составе Украины», — заключил сенатор.

Ранее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила о подписании информационного сообщения в Международный уголовный суд касательно «преступлений против культурного наследия в Крыму».

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.