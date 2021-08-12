Украина направит обращение в МУС по культурному наследию Крыма

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Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила о подписании информационного сообщения в Международный уголовный суд касательно «преступлений против культурного наследия в Крыму». Об этом украинский генпрокурор написала в своём Facebook.
Украина направит обращение в МУС по культурному наследию Крыма
  • © Страница Ирины Венедиктовой в Facebook

«Отправляем в Офис прокурора Международного уголовного суда очередное информационное сообщение, касающееся военных преступлений против объектов культурного наследия... полуострова Крым», — заявила генпрокурор.

По её словам, в Киеве собрали «огромнейший массив доказательств широкомасштабного присвоения и разрушения объектов культурного наследия» в Крыму.

Она также надеется, что МУС приобщит документы к своему расследованию, которое, как ожидают в Киеве, может вскоре начаться.

В сентябре 2020 года сообщалось, что в Крыму увеличат на 836 млн рублей финансирование госпрограммы по развитию культуры, архивного дела и сохранению объектов культурного наследия до 2024 года.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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