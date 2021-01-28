На инкерманских склонах: в Крыму найден некрополь позднескифской культуры

Российские археологи обнаружили в одном из некрополей эпохи Римской империи неподалёку от Севастополя более 60 надгробных стел, которые относятся к I—IV векам нашей эры. Это самая крупная коллекция каменных изваяний позднескифской культуры, которая была найдена в Крыму.

Экспедиция Института археологии РАН обнаружила в Крыму некрополь римского времени с антропоморфными надгробиями и стелами с личинами. О находке сообщает пресс-служба института.

В некрополе I—IV веков учёные обнаружили крупную коллекцию каменных антропоморфных изваяний, принадлежащих позднескифской культуре, — более 60 надгробных стел. Открытие совершено при исследовании грунтового могильника Киль-Дере недалеко от Севастополя во время археологических работ, предваряющих строительство автотрассы «Таврида».

«Это, пожалуй, наиболее значительные и важные по своим научным результатам раскопки Института археологии в Крыму в 2020 году», — отметил директор Института археологии РАН академик Николай Макаров.

«Возможность изучить на широкой площади один из немногих могильников римского времени позволила точно документировать его структуру, пространственную организацию и добавила новый материал к характеристике «варварского населения» — ближайших соседей Херсонеса, испытавших сильное влияние античной культуры», — добавил он.

Как отмечают учёные, раскопки позволили также установить масштабы действий чёрных копателей на археологических памятниках Крыма. По данным археологов, неразграбленными оказались только 14 из 232 захоронений.

Грунтовый могильник Киль-Дере. Вид с квадрокоптера

© Пресс-служба Института археологии РАН

Сам могильник Киль-Дере, открытый учёными в 2018 году, расположен на склонах крутого высокого холма в Инкерманской долине, которая была густо заселена в римскую эпоху.

Во время раскопок археологи обнаружили погребения трёх типов: с одним или двумя подбоями с каменными закладами погребальных камер, могилы с каменными ящиками и захоронения с прахом в амфоре.

Всего в ходе работ учёные обнаружили 63 надгробия разного типа: антропоморфные стелы, надгробные стелы с личинами и основания для стел. В настоящее время это самая значительная коллекция надгробий позднескифских могильников Крыма времён Римской империи — ранее в ближайших крупных некрополях было найдено всего 15 подобных надгробий.

«Подобные каменные надгробия, вероятно, устанавливали над погребениями знатных людей. Судя по такому большому количеству стел, можно предположить, что некрополь Киль-Дере обладал особым статусом для ближней округи Херсонеса и всего юго-западного Крыма в римскую эпоху», — заявил руководитель археологических работ Олег Шаров.

Среди находок из скифских погребений археологи отмечают заупокойные дары: керамическую краснолаковую посуду, изготовленную на гончарном круге, стеклянные сосуды, изделия из металла. По данным учёных, в числе находок могли бы быть и предметы из драгоценных металлов, однако они, скорее всего, были украдены расхитителями.

Результаты анализа артефактов показали, что могильник начал функционировать на рубеже I—II веков и прекратил существование в конце IV века — в эпоху Великого переселения народов.