В Севастополе найден тайный подземный ход времён Крымской войны

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Археологи из экспедиции Института истории материальной культуры Российской Академии наук (ИИМК РАН) обнаружили под Четвёртым бастионом в Севастополе неизвестный историкам тайный подземный ход времён Крымской войны середины XIX века.
В Севастополе найден тайный подземный ход времён Крымской войны
  • РИА Новости

«Одной из самых интересных находок, безусловно, является подземный ход, который ведет изо рва, представляющего собой глубокую траншею для передвижения наших войск», — приводит Интерфакс слова руководителя экспедиции Сергея Соловьёва.

Отмечается, что ход, высотой около 1,7 м, полностью вырублен в скальной породе на глубине около 4 метров, идёт под 4-м бастионом и ведёт во внутреннюю часть.

«По нему незаметно проходили наши войска по всему периметру бастиона, перебирались в ров и контратаковали французов», — уточнил Соловьёв.

Ранее сообщалось, что в Бахчисарае археологи обнаружили более 10 тысяч артефактов. Также интернет-издание argumenti.ru сообщало, что в Севастополе завели дело против двух «чёрных археологов».

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