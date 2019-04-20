В Севастополе найден тайный подземный ход времён Крымской войны

Археологи из экспедиции Института истории материальной культуры Российской Академии наук (ИИМК РАН) обнаружили под Четвёртым бастионом в Севастополе неизвестный историкам тайный подземный ход времён Крымской войны середины XIX века.

«Одной из самых интересных находок, безусловно, является подземный ход, который ведет изо рва, представляющего собой глубокую траншею для передвижения наших войск», — приводит Интерфакс слова руководителя экспедиции Сергея Соловьёва.

Отмечается, что ход, высотой около 1,7 м, полностью вырублен в скальной породе на глубине около 4 метров, идёт под 4-м бастионом и ведёт во внутреннюю часть.

«По нему незаметно проходили наши войска по всему периметру бастиона, перебирались в ров и контратаковали французов», — уточнил Соловьёв.

Ранее сообщалось, что в Бахчисарае археологи обнаружили более 10 тысяч артефактов. Также интернет-издание argumenti.ru сообщало, что в Севастополе завели дело против двух «чёрных археологов».