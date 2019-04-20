В Севастополе найден тайный подземный ход времён Крымской войны
- РИА Новости
«Одной из самых интересных находок, безусловно, является подземный ход, который ведет изо рва, представляющего собой глубокую траншею для передвижения наших войск», — приводит Интерфакс слова руководителя экспедиции Сергея Соловьёва.
Отмечается, что ход, высотой около 1,7 м, полностью вырублен в скальной породе на глубине около 4 метров, идёт под 4-м бастионом и ведёт во внутреннюю часть.
«По нему незаметно проходили наши войска по всему периметру бастиона, перебирались в ров и контратаковали французов», — уточнил Соловьёв.
Ранее сообщалось, что в Бахчисарае археологи обнаружили более 10 тысяч артефактов. Также интернет-издание argumenti.ru сообщало, что в Севастополе завели дело против двух «чёрных археологов».