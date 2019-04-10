В Крыму завели дело по факту незаконных раскопок на территории объекта культурного наследия
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Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
Речь идёт об объекте «Группа из пяти курганов» в Красноармейском сельском поселении.
«В ходе раскопок была нарушена целостность двух курганов и повреждён сопутствующий культурный слой», — рассказали в ведомстве.
«Чёрным археологам» грозит штраф до 700 тыс. рублей или лишение свободы на срок до четырёх лет.
Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что в Севастополе завели дело против двух «чёрных археологов».