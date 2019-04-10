В Крыму завели дело по факту незаконных раскопок на территории объекта культурного наследия

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В Крыму завели уголовное дело по факту незаконных раскопок на территории объекта культурного наследия.
В Крыму завели дело по факту незаконных раскопок на территории объекта культурного наследия
  • ©Jan Woitas
  • globallookpress.com

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Речь идёт об объекте «Группа из пяти курганов» в Красноармейском сельском поселении.

«В ходе раскопок была нарушена целостность двух курганов и повреждён сопутствующий культурный слой», — рассказали в ведомстве.

«Чёрным археологам» грозит штраф до 700 тыс. рублей или лишение свободы на срок до четырёх лет.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что в Севастополе завели дело против двух «чёрных археологов».

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