Батарея №8: в Севастополе нашли оборонительные сооружения времён Крымской войны

Археологи нашли в Севастополе на мысе Хрустальный остатки батареи №8, защищавшей Артиллерийскую бухту во время Крымской войны 1853—1856 годов. Фрагменты цоколей и амбразур этого оборонительного сооружения оказались в хорошей сохранности. По мнению археологов, после работ по восстановлению и консервации инженерные сооружения батареи могут стать частью постоянной экспозиции Музея обороны Севастополя.

Российские археологи обнаружили на мысе Хрустальный в Севастополе оборонительные сооружения времён Крымской войны 1853—1856 годов. Об этом сообщили в пресс-службе Института археологии РАН.

Остатки каменных цоколей батареи №8 были найдены в ходе работ по подготовке к строительству Музея обороны Севастополя на объекте «Форт Меншиков», в состав которого входят несколько археологических памятников: караульное помещение, бастионы первого строительного периода, оборонительный вал и стена 7-го бастиона, а также арсенал.

Остатки каменных цоколей батареи №8

© Институт археологии РАН

Специалисты обнаружили остатки мощных каменных цоколей, на которых, вероятно, размещались площадки для орудий — барбеты, а также не менее шести амбразур для орудий батареи и колодец с подземной галереей, ведущей в сторону моря. Весь этот участок был усыпан осколками мортирных бомб, свинцовыми пулями и ядрами.

Фрагмент колодца с подземной галереей

© Институт археологии РАН

Первые укрепления для обороны Севастополя на мысе Хрустальный у Артиллерийской бухты были построены ещё под руководством Александра Суворова в 1810 году. Из архивных документов исследователи узнали, что на этом месте была возведена береговая батарея №8. Было установлено, что в последующие годы она многократно перестраивалась: изменялись требования фортификации, менялось число орудий, их системы и калибр. До осады Севастополя в 1854—1855 годах во время Крымской войны батарея прошла масштабную реконструкцию.

Фрагмент карты Севастополя. «Атлас крепостей Российской империи» — СПб., 1830-е годы

© Институт археологии РАН

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Левым флангом и тылом батарея примыкала к бастиону №7, оборонительный вал которого виден и сегодня, сообщают археологи. Отмечается, что по окончании войны сооружения были дополнены небольшими бетонными погребами для боезапаса. В 1906-м батарея была полностью разоружена.

Со второй половины ХХ века участок, на котором находилась батарея, активно перестраивался. В 1960-х на месте основных строений был возведён корпус Морского гидрофизического института Академии наук СССР. До обнаружения находки считалось, что остатки фортификационных строений были уничтожены при постройке 50-метрового обелиска (открыт в 1977 году) и 40-метрового памятника солдату и матросу (строительство начато в 1983-м, открыт в 2007-м).

«Этот участок сильно перестроен начиная с 60-х годов прошлого столетия. Работы ещё не закончены, но уже очевидно, что после консервационно-реставрационных работ сооружения батареи №8 могут стать одним из ярких пунктов экспозиции Музея обороны Севастополя», — завил руководитель археологических раскопок Сергей Ильяшенко.

Предполагается, что впоследствии на этом участке начнётся строительство музейного и театрально-образовательного комплексов. Окончание работы археологов на объекте намечено на конец марта 2020 года.