В «Херсонесе Таврическом» пройдёт выставка новых археологических находок

В государственном историко-археологическом музее-заповеднике «Херсонес Таврический» пройдёт новая выставка. Она будет открыта с 15 августа до 14 октября, сообщает «Новый Севастополь».

Экспозиция получила название «Полевой дневник. Археологические исследования 2014—2018 годов в Херсонесе и его округе».

На ней будет представлен клад средневековых монет, античные рельефные чаши, амфоры с одного из кораблей, затонувших в XI веке. Большая часть предметов будет экспонироваться впервые, отметили в пресс-службе музея.

Проект приурочили ко Дню археолога, который отмечается 15 августа.

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