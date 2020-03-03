Терракотовая загадка: учёные восстановили облик найденной при строительстве Крымского моста античной скульптуры

Российские учёные восстановили облик глиняной древнегреческой скульптуры, найденной при подготовке к строительству Крымского моста. Выяснилось, что это терракотовое изображение мужской головы в пропорциях взрослого человека ранее было раскрашено. Возраст скульптуры — около 2,5 тыс. лет. Находка относится к культурному слою, который отложился в гавани древнегреческого города Пантикапей. В исследовании приняли участие специалисты Курчатовского института.

Учёные Института археологии РАН и научно-исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» провели реконструкцию облика древнегреческой терракотовой скульптуры, которая была обнаружена при подготовке к строительству Крымского моста. Об этом сообщает пресс-служба Курчатовского института.

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В 2017 году подводный отряд Института археологии изучал крупное скопление древней керамики на дне Керченской бухты. Этот культурный слой ранее отложился в гавани древнегреческого города Пантикапей в период с VI века до н. э. по VIII век н. э. Во время раскопок была найдена терракотовая голова, предположительно, изображающая одного из древнегреческих богов.

Как показали исследования, скульптура сделана из пористой глины методом оттиска с матрицы. Античный мастер гравировкой по сырой глине обозначил волосы и бороду, затем изделие прошло обжиг: такая технология была известна уже в VI веке до н. э.

Учёные отмечают, что скульптура объединила в себе художественные приёмы двух или трёх изобразительных школ. Верхняя часть лица выполнена в архаической традиции, отличающейся резкими переходами и крупными глазами. Изображение носа, губ и бороды соответствует восточным канонам. Это позволило предположить, что скульптура была изготовлена в небольшой мастерской одного из греческих городов Малой Азии, подражавшей известным в то время техникам.

Первоначально скульптура датировалась V веком до н. э. — эпохой греко-персидских войн и периодом расцвета классической греческой культуры. Во время первичной очистки от донных отложений археологи отобрали образцы с внутренней части изделия, из области усов, ноздрей, верхней губы и из углубления линии волос, обозначающих бороду. Все эти фрагменты были диаметром не более 1 мм и не причинили никакого ущерба скульптуре. Для дальнейшего исследования археологи прибегли к помощи специалистов Курчатовского института и передали им полученные образцы.

«Проведённые исследования позволили воссоздать первоначальный облик античной терракоты, определить точный состав использованных пигментов и установить способ изготовления скульптуры», — рассказала руководитель лаборатории естественно-научных методов в гуманитарных науках Курчатовского института Екатерина Яцишина.

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В исследовании применялись методы рентгеновского микроанализа, оптической и растровой электронной микроскопии, инфракрасной спектроскопии и рентгеновской дифракции на синхротроне. Работа курчатовцев позволила реконструировать первоначальную раскраску терракоты. Установлено, что борода и волосы скульптуры были покрыты составом на основе древесной смолы. Она использовалась как подстилающая основа, на которую был нанесён краситель. Губы статуи были окрашены в красный цвет: поверх гипсового слоя, который использовался как выравнивающее покрытие, был наложен краситель из охры.

С помощью нейтронной и рентгеновской томографии исследователи также установили, что скульптура была создана методом лепки с последовательным добавлением профильных деталей к глиняной основе. Вероятно, она крепилась нижней частью к утраченной опоре или основанию с помощью свинцовой стяжки.

Общий вид терракотовой скульптуры и мест отбора проб

© НИЦ «Курчатовский институт»

Радиоуглеродное датирование образца смолы позволило подтвердить дату создания статуи — V век до н. э.

Применение высокотехнологичных приёмов естественно-научного анализа помогло прояснить датировку, внешний вид и происхождение античного артефакта. Однако главной загадкой, по мнению учёных, остаётся назначение скульптуры.

«Контекст этой находки во многом неясен: мы не знаем, как она использовалась», — отмечает директор Института археологии РАН академик Николай Макаров.

Как полагают исследователи, скульптура предназначалась для установки на корабле: смола, покрывающая терракоту, скорее всего, препятствовала разрушающему действию морской воды.