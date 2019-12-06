Женщина-воин: учёные нашли в Воронежской области погребение скифской амазонки в парадном головном уборе

Российские археологи обнаружили в Воронежской области захоронение скифской женщины в парадном головном уборе из драгоценных металлов. Погребение датируется второй половиной IV века до н. э. Исследователи отмечают, что ранее им не удавалось найти на Среднем Дону подобный элемент одежды в столь хорошей сохранности. Вместе с останками были обнаружены многочисленные детали вооружения и конской сбруи. Основываясь на этих данных, учёные полагают, что в кургане покоилась скифская амазонка.

Российские учёные из Института археологии РАН обнаружили захоронение скифской амазонки в парадном головном уборе из драгоценных металлов. Погребение датируется второй половиной IV века до н. э. Находка была сделана во время исследования курганного могильника Девица V в Острогожском районе Воронежской области. Археологические работы в этом месте ведутся с 2010 года.

Исследователи отмечают, что им впервые удалось найти на Среднем Дону парадный головной убор в полной сохранности.

«Найденный калаф — это уникальная находка. Это первый целый головной убор на памятниках скифского времени, найденный на Среднем Дону. И он найден in situ, на месте, на черепе. Конечно, раньше находили подобные уборы в известных богатых курганах Скифии, но лишь единицы были обнаружены археологами. Чаще их находили сначала крестьяне, потом их изымали полицейские, помещики, и находки, пока доходили до специалистов, проходили через множество рук, поэтому неизвестно, насколько они сохранились», — отметил на заседании Учёного совета Института археологии РАН руководитель Донской экспедиции Валерий Гуляев.

Общий вид погребения

© Институт археологии РАН

По словам археологов, в кургане были одномоментно погребены четыре женщины разного возраста. Захоронения двух из них — девочки-подростка и молодой женщины — сильно пострадали от разграбления, совершённого ещё в древности.

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Однако два других скелета оказались нетронутыми. Один из них принадлежал молодой женщине, которая была погребена в позе всадника. Около неё были размещены бронзовое зеркало и два копья. На левой руке скифки был браслет из стеклянных бусин, а в ногах находились два сосуда: лепная курильница и чернолаковый одноручный канфар, изготовленный во второй четверти IV века до н. э.

Второй погребённой была женщина 45—50 лет, что для тех времён считалось довольно почтенным возрастом. Она была похоронена в парадном женском головном уборе — калафе, от которого сохранились пластины, украшенные растительным орнаментом, и ободки с подвесками в виде амфор. Исследования показали, что украшения были сделаны из сплава, в котором примерно 65—70% составляет золото.

Возле головы старшей женщины находился железный нож, а также наконечники стрел довольно редкого типа: черешковый с раздвоенным концом. По мнению учёных, эти находки, а также многочисленные детали вооружения и конской сбруи позволяют заключить, что в кургане были погребены амазонки — женщины-воины. Подобные воительницы существовали в скифскую эпоху у ираноязычных кочевых и полукочевых племён Восточной Европы. Вероятно, они охраняли имущество и жилища, когда мужчины уходили в военные походы.

Пластина головного убора (стленгида)

© Институт археологии РАН

«Таких уборов найдено чуть более двух десятков, и все они были обнаружены в царских или в очень богатых курганах степной зоны Скифии. Мы впервые нашли такой убор в курганах лесостепной зоны, и, что особенно интересно, убор впервые обнаружен в погребении амазонки», — говорит Гуляев.

Теперь учёным предстоит выяснить, от чего погибли женщины.

«Мы столкнулись с загадкой: у нас две женщины в расцвете сил, один подросток и одна женщина, довольно пожилая для скифского времени. Непонятно, как они могли все в один миг погибнуть? У них нет никаких следов травм на костях. У двух женщин, кости которых были разбросаны, есть признаки туберкулёза, бруцеллёза, но от этих болезней одновременно не умирают. Поэтому мы пока не можем понять, какой была причина смерти и почему сразу четыре женщины разного возраста были похоронены одновременно», — отметил Гуляев.