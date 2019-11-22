Древние сокровища: российские археологи обнаружили клад редких византийских монет X века

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Арсений Скрынников
Российские учёные обнаружили на Таманском полуострове клад с редкими золотыми византийскими монетами Х века. Находка была сделана на одном из брошенных в XI веке городищ Тмутараканского княжества. Исследователи отмечают, что это открытие — большая археологическая редкость, поскольку ранее на территории нашей страны византийские монеты находили лишь дважды, и оба известных археологам клада были утрачены. Учёные полагают, что дальнейшее изучение находки позволит пролить свет на слабо освещённый историческими источниками период становления Руси.
Древние сокровища: российские археологи обнаружили клад редких византийских монет X века
  • Золотая монета солид византийского императора Никифора II Фоки, обнаруженная на Тамани
  • © admkrai.krasnodar.ru

Таманский археологический отряд Института археологии РАН во время изучения земельного участка в Краснодарском крае обнаружил клад из 28 золотых монет византийских императоров. Об этом сообщили в пресс-службе института.

Сделанная на Таманском полуострове находка относится ко времени начала образования политических связей между Русью и Византийской империей, когда в Восточную Европу вслед за христианством проникла византийская культура.

«Подобные клады встречаются не часто: так, в книге В. В. Кропоткина «Клады византийских монет на территории СССР», изданной в 1962 году, описано всего два клада X века, причём оба не сохранились до наших дней. Эта находка поможет нам получить новые данные по крайне интересному, но очень слабо освещённому историческими источниками периоду нашей истории — становления Руси и первых походов киевских князей», — отметил замдиректора Института археологии РАН Петр Гайдуков.

Клад был найден на месте городища, которое было покинуто жителями около XI века. Золотые монеты находились в раздробленном керамическом сосуде практически в идеальном состоянии. На аверсе каждой из них отчеканен образ Иисуса Христа.

  • Клад на месте находки. Темрюкский район Краснодарского края, 2019 год
  • © ИА РАН

Самые древние монеты — солиды времён правления императора Никифора II Фоки (963—969). На реверсе каждого солида изображены Богоматерь и Никифор II Фока, которые вместе держат крест. 

Большую часть обнаруженного клада составляют более поздние монеты тетартероны императора Иоанна I Цимисхия (969—976). На их реверсе другой сюжет — Богородица благословляет нового монарха.

По мнению учёных, клад относится к периоду правления Иоанна I Цимисхия. В это время на территории Таманского полуострова было основано особое русское Тмутараканское княжество, начало которому положил восточный поход князя Святослава на Хазарский каганат в 965 году.

Как сообщили в пресс-службе Института археологии РАН, благодаря слаженным действиям учёных и сотрудников полиции, ФСБ и Управления Государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края ценная находка была передана в музей-заповедник «Фанагория». Однако перед тем как стать музейным экспонатом, клад будет изучен в лаборатории.

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