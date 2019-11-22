Древние сокровища: российские археологи обнаружили клад редких византийских монет X века

Российские учёные обнаружили на Таманском полуострове клад с редкими золотыми византийскими монетами Х века. Находка была сделана на одном из брошенных в XI веке городищ Тмутараканского княжества. Исследователи отмечают, что это открытие — большая археологическая редкость, поскольку ранее на территории нашей страны византийские монеты находили лишь дважды, и оба известных археологам клада были утрачены. Учёные полагают, что дальнейшее изучение находки позволит пролить свет на слабо освещённый историческими источниками период становления Руси.

Таманский археологический отряд Института археологии РАН во время изучения земельного участка в Краснодарском крае обнаружил клад из 28 золотых монет византийских императоров. Об этом сообщили в пресс-службе института.

Сделанная на Таманском полуострове находка относится ко времени начала образования политических связей между Русью и Византийской империей, когда в Восточную Европу вслед за христианством проникла византийская культура.

«Подобные клады встречаются не часто: так, в книге В. В. Кропоткина «Клады византийских монет на территории СССР», изданной в 1962 году, описано всего два клада X века, причём оба не сохранились до наших дней. Эта находка поможет нам получить новые данные по крайне интересному, но очень слабо освещённому историческими источниками периоду нашей истории — становления Руси и первых походов киевских князей», — отметил замдиректора Института археологии РАН Петр Гайдуков.

Клад был найден на месте городища, которое было покинуто жителями около XI века. Золотые монеты находились в раздробленном керамическом сосуде практически в идеальном состоянии. На аверсе каждой из них отчеканен образ Иисуса Христа.

Клад на месте находки. Темрюкский район Краснодарского края, 2019 год

© ИА РАН

Самые древние монеты — солиды времён правления императора Никифора II Фоки (963—969). На реверсе каждого солида изображены Богоматерь и Никифор II Фока, которые вместе держат крест.

Большую часть обнаруженного клада составляют более поздние монеты тетартероны императора Иоанна I Цимисхия (969—976). На их реверсе другой сюжет — Богородица благословляет нового монарха.

По мнению учёных, клад относится к периоду правления Иоанна I Цимисхия. В это время на территории Таманского полуострова было основано особое русское Тмутараканское княжество, начало которому положил восточный поход князя Святослава на Хазарский каганат в 965 году.

Как сообщили в пресс-службе Института археологии РАН, благодаря слаженным действиям учёных и сотрудников полиции, ФСБ и Управления Государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края ценная находка была передана в музей-заповедник «Фанагория». Однако перед тем как стать музейным экспонатом, клад будет изучен в лаборатории.