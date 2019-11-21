Археологи нашли в Краснодарском крае 28 золотых монет X века
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Клад, обнаруженный в Темрюкском районе, — это редчайшее явление, отметили в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия. Сами монеты находятся практически в идеальном состоянии, подчеркнули специалисты.
«На территории нашей страны известны всего два подобных клада, которые не сохранились до наших дней. Этот комплекс монет позволит пролить свет на социально-экономическую и политическую ситуацию в южном регионе России в эпоху Средневековья», — цитирует ведомство администрация региона.
Найденные монеты передадут в государственный музейный фонд, однако сначала будет проведён комплекс лабораторных и реставрационных мероприятий.
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